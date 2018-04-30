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Тамбов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Тюмень

До начала игры осталось 1 день 17 часов 40 минут, которая состоится 02.05.2018.
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Прогнозы на матч Тамбов - Тюмень
Тамбов
78.4% (76)
Ничья:
12.4% (12)
Тюмень
9.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
25.8% (25)
Тамбов:
25.8% (25)
Тамбов:
21.6% (21)
Ничья:
11.3% (11)
Тюмень:
3.1% (3)
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