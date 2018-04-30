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Енисей
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Волгарь

До начала игры осталось 2 дня 7 часов 34 минуты, которая состоится 02.05.2018.
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Прогнозы на матч Енисей - Волгарь
Енисей
86% (74)
Ничья:
8.1% (7)
Волгарь
5.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
32.6% (28)
Енисей:
27.9% (24)
Енисей:
9.3% (8)
Енисей:
7% (6)
Ничья:
4.7% (4)
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