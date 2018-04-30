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Ротор-Волгоград
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Крылья Советов

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 34 минуты, которая состоится 02.05.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - Крылья Советов
Ротор-Волгоград
10.8% (9)
Ничья:
12% (10)
Крылья Советов
77.1% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
36.1% (30)
Крылья Советов:
18.1% (15)
Крылья Советов:
10.8% (9)
Ротор-Волгоград:
8.4% (7)
Ничья:
7.2% (6)
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