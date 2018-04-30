Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Крылья Советов

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Ротор-Волгоград (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.04.2018 Олимпиец 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 21.04.2018 Ротор-Волгоград 4:2 Луч-Энергия ФПД
- 15.04.2018 Кубань 2:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 11.04.2018 Ротор-Волгоград 1:1 Авангард Курск ФПД
- 07.04.2018 Ротор-Волгоград 0:0 Факел ФПД
- 31.03.2018 Зенит-2 0:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Балтика 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Спартак-2 ФПД
- 04.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Тамбов ФПД
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Локомотив-Казанка 0:2 Ротор-Волгоград КФ
- 11.02.2018 Ротор-Волгоград 1:1 Краснодар-2 КФ
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Тюмень ФПД
- 08.11.2017 Ротор-Волгоград 0:0 Динамо СПб ФПД
- 04.11.2017 Ротор-Волгоград 1:1 Шинник ФПД
- 29.10.2017 Волгарь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Авангард Курск 2:4 Крылья Советов ФПД
Последние игры между собой
Ротор-Волгоград: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 14.10.2017 Крылья Советов 1:1 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|24
|5
|6
|55 - 25
|77
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|35
|24
|4
|7
|57 - 21
|76
|3.
|Енисей
|Заявка
|35
|23
|5
|7
|62 - 28
|74
|4.
|Тамбов
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|52 - 34
|61
|5.
|Балтика
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|40 - 31
|60
|6.
|Сибирь
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|37 - 27
|53
|7.
|Шинник
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|43 - 42
|51
|8.
|Динамо СПб
|Заявка
|35
|12
|15
|8
|46 - 42
|51
|9.
|Кубань
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|39 - 39
|44
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|31 - 42
|43
|12.
|Волгарь
|Заявка
|35
|11
|9
|15
|35 - 40
|42
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 59
|38
|14.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|35 - 41
|37
|15.
|Олимпиец
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|33 - 48
|37
|16.
|Тюмень
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|37 - 47
|36
|17.
|Луч-Энергия
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|36 - 49
|36
|18.
|Зенит-2
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|39 - 56
|34
|19.
|Томь
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|31 - 53
|34
|20.
|Факел
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|22 - 49
|29
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - Крылья СоветовДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 34 минуты, которая состоится 02.05.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - Крылья Советов
Ротор-Волгоград
10.8% (9)
Ничья:
12% (10)
Крылья Советов
77.1% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
36.1% (30)
0:1 Крылья Советов:
18.1% (15)
0:2 Крылья Советов:
10.8% (9)
1:0 Ротор-Волгоград:
8.4% (7)
1:1 Ничья:
7.2% (6)
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