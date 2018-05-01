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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 23 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли
Арсенал
87.2% (75)
Ничья:
9.3% (8)
Бёрнли
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
34.9% (30)
Арсенал:
19.8% (17)
Арсенал:
11.6% (10)
Арсенал:
9.3% (8)
Ничья:
5.8% (5)
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