Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 28.04.2018 Бёрнли 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.04.2018 Сток Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли Премьер-лига
- 02.10.2016 Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 30.01.2016 Арсенал 2:1 Бёрнли Кубок
- 11.04.2015 Бёрнли 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 01.11.2014 Арсенал 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 06.03.2010 Арсенал 3:1 Бёрнли Премьер-лига
- 16.12.2009 Бёрнли 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 08.03.2009 Арсенал 3:0 Бёрнли Кубок
- 02.12.2008 Бёрнли 2:0 Арсенал Кубок Carling
- 06.01.2008 Бёрнли 0:2 Арсенал Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|102 - 26
|93
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|24
|5
|6
|67 - 27
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|20
|12
|4
|80 - 37
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|68 - 31
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|60 - 34
|66
|6.
|Арсенал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|67 - 48
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|35 - 32
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|42 - 54
|48
|9.
|Лестер
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|49 - 52
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|42 - 62
|38
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 54
|38
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 60
|38
|14.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 47
|37
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|27 - 56
|35
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|43 - 67
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|27 - 52
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|35 - 54
|32
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|32 - 65
|30
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|30 - 54
|28
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - БёрнлиДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 23 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли
Арсенал
87.2% (75)
Ничья:
9.3% (8)
Бёрнли
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
34.9% (30)
2:1 Арсенал:
19.8% (17)
3:1 Арсенал:
11.6% (10)
1:0 Арсенал:
9.3% (8)
1:1 Ничья:
5.8% (5)
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