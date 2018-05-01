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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
Ливерпуль (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.01.2017 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.07.2016 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 11.05.2016 Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига
- 31.10.2015 Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.05.2015 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.01.2015 Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 20.01.2015 Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги
- 08.11.2014 Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига
- 27.04.2014 Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига
- 29.12.2013 Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.04.2013 Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
- 11.11.2012 Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.05.2012 Ливерпуль 4:1 Челси Премьер-лига
- 05.05.2012 Челси 2:1 Ливерпуль Кубок
- 29.11.2011 Челси 0:2 Ливерпуль Кубок Carling
- 20.11.2011 Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.02.2011 Челси 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.11.2010 Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|102 - 26
|93
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|24
|5
|6
|67 - 27
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|20
|12
|4
|80 - 37
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|68 - 31
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|60 - 34
|66
|6.
|Арсенал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|67 - 48
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|35 - 32
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|42 - 54
|48
|9.
|Лестер
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|49 - 52
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|42 - 62
|38
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 54
|38
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 60
|38
|14.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 47
|37
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|27 - 56
|35
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|43 - 67
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|27 - 52
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|35 - 54
|32
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|32 - 65
|30
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|30 - 54
|28
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 22 минуты, которая состоится 06.05.2018.
Новости матча
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Азар: "Челси" не теряет надежды" — 13:05
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Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Челси
36.7% (33)
Ничья:
36.7% (33)
Ливерпуль
26.7% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
24.4% (22)
1:1 Ничья:
23.3% (21)
1:2 Ливерпуль:
20% (18)
2:2 Ничья:
10% (9)
1:0 Челси:
7.8% (7)
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