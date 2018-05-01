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Стадион:
Челси
 
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Ливерпуль
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Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Челси
36.7% (33)
Ничья:
36.7% (33)
Ливерпуль
26.7% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
24.4% (22)
Ничья:
23.3% (21)
Ливерпуль:
20% (18)
Ничья:
10% (9)
Челси:
7.8% (7)
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