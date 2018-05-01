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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 12 часов 54 минуты, которая состоится 05.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич
3.7% (4)
Ничья:
6.5% (7)
Тоттенхэм
89.8% (97)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
40.7% (44)
Тоттенхэм:
19.4% (21)
Тоттенхэм:
11.1% (12)
Тоттенхэм:
10.2% (11)
Ничья:
4.6% (5)
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