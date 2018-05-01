Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Тоттенхэм

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Вест Бромвич (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 28.04.2018 Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 2
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.04.2016 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 05.12.2015 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 31.01.2015 Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 21.09.2014 Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 12.04.2014 Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 26.12.2013 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 03.02.2013 Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.08.2012 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 03.01.2012 Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.11.2011 Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 23.04.2011 Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 11.09.2010 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 02.05.2009 Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 28.12.2008 Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|30
|3
|2
|102 - 26
|93
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|24
|5
|6
|67 - 27
|77
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|20
|12
|4
|80 - 37
|72
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|68 - 31
|71
|5.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|60 - 34
|66
|6.
|Арсенал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|67 - 48
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|35 - 32
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|42 - 54
|48
|9.
|Лестер
|Заявка
|35
|11
|11
|13
|49 - 52
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|42 - 62
|38
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|41 - 54
|38
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 60
|38
|14.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 47
|37
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|27 - 56
|35
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|43 - 67
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|27 - 52
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|6
|14
|15
|35 - 54
|32
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|32 - 65
|30
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|30 - 54
|28
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 12 часов 54 минуты, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич
3.7% (4)
Ничья:
6.5% (7)
Тоттенхэм
89.8% (97)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
40.7% (44)
0:2 Тоттенхэм:
19.4% (21)
1:3 Тоттенхэм:
11.1% (12)
0:1 Тоттенхэм:
10.2% (11)
1:1 Ничья:
4.6% (5)
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