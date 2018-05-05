Стадион: Бет365
1:0
Второй тайм: 58'
1:0
43' ГолШакири Джердан
54' Желтая карточкаМиливоевич Лука
Второй тайм
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
58'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
57'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
56'
Ван Анхольт Патрик коснулся мяча рукой.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
55'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
54'
Миливоевич Лука коснулся мяча рукой.
54'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Крауч Питер из команды Сток Сити играет слишком грубо. Сахо Мамаду оказался на газоне.
51'
Зума Курт возвращается на поле, всё в порядке.
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Зума Курт получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
49'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
47'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Шоукросс Райан
44'
43'
Г О О О О Л Шакири Джердан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
42'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
40'
Уорд Джоэл получил травму и заменен. Келли Мартин выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
39'
Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
37'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Зума Курт
36'
36'
Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
35'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
35'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
35'
Заха Уилфрид наказан за толчок Джонсон Глен
33'
Судья сигнализирует, что Джонсон Глен из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
33'
33'
Шанс! Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Джонсон Глен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Ван Анхольт Патрик мяч отрикошетил от ворот
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
31'
Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
30'
29'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Уорд Джоэл возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Уорд Джоэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Крауч Питер наказан за толчок Хенесси Уэйн
24'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Шанс! Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
23'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
22'
Шакири Джердан из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Кабай Йоан возвращается на поле, всё в порядке.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабай Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
16'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
15'
15'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Крауч Питер из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
13'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Миливоевич Лука
11'
11'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
9'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
8'
8'
Лофтус-Чик Рубен не смог попасть в створ ударом издали
7'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити играет слишком грубо. Таунсенд Андрос оказался на газоне.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Назначен штрафной. Пострадал Томкинс Джеймс, его свалил Крауч Питер.
2'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
2'
2'
Отличный пас сделал Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Джонсон Глен пострадал.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас
Сток Сити
51.1% (93)
Ничья:
36.8% (67)
Кристал Пэлас
12.1% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.9% (58)
2:1 Сток Сити:
22.5% (41)
1:0 Сток Сити:
21.4% (39)
1:2 Кристал Пэлас:
7.7% (14)
2:0 Сток Сити:
3.8% (7)
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