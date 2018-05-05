Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

49' Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

49' Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' [4] - столько добавил арбитр времени.

46' Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

44' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

43' Г О О О О Л Шакири Джердан закручивает штрафной в сетку! Великолепно

40' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

39' Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали

36' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

32' Джонсон Глен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

30' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок клуба " Сток Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

29' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

27' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Уорд Джоэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

25' Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игрок клуба " Сток Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

21' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

20' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.

20' Ох, нехорошо это выглядит. Кабай Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

19' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

15' ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

15' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.

15' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

11' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

10' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

9' Игрок клуба " Сток Сити " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

9' Игрок клуба " Кристал Пэлас " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

8' Лофтус-Чик Рубен не смог попасть в створ ударом издали

5' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!

1' Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК " Кристал Пэлас ". Встреча началась!