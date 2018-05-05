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Стадион:
Сток Сити
1:0
Второй тайм: 58'
Кристал Пэлас
0'
1:0
43' Гол
Шакири Джердан
54' Желтая карточка
Миливоевич Лука
58'
Второй тайм
Офсайд
58'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас в офсайде
58'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
Фол, нарушение
56'
Ван Анхольт Патрик коснулся мяча рукой.
56'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
56'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
55'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
54'
Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Миливоевич Лука коснулся мяча рукой.
54'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
52'
Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
51'
Крауч Питер из команды Сток Сити играет слишком грубо. Сахо Мамаду оказался на газоне.
Травма, повреждение
51'
Зума Курт возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Удар от ворот произведет Сток Сити
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Зума Курт получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
49'
Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
49'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
47'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Шоукросс Райан
44'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
43'
Г О О О О Л Шакири Джердан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
42'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
40'
Уорд Джоэл получил травму и заменен. Келли Мартин выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Травма, повреждение
39'
Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Зума Курт из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Зума Курт
36'
Удар от ворот произведет Сток Сити
36'
Кабай Йоан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
36'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
35'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
35'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Заха Уилфрид не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
35'
Заха Уилфрид наказан за толчок Джонсон Глен
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Джонсон Глен из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
33'
Удар от ворот произведет Сток Сити
33'
Шанс! Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
32'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
32'
Джонсон Глен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Ван Анхольт Патрик мяч отрикошетил от ворот
Угловой
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
31'
Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
30'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
30'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Джонсон Глен из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
27'
Уорд Джоэл возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Уорд Джоэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
25'
Уорд Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Крауч Питер наказан за толчок Хенесси Уэйн
24'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
23'
Шанс! Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
23'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
22'
Шакири Джердан из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
21'
Кабай Йоан возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
20'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Кабай Йоан получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
15'
Удар от ворот произведет Сток Сити
15'
ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Крауч Питер из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Кабай Йоан
Фол, нарушение
13'
Диуф Маме Бирам наказан за толчок Миливоевич Лука
11'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити пасует в штрафную, но Хенесси Уэйн выходит и ловит мяч.
9'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
9'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Сток Сити
8'
Лофтус-Чик Рубен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
7'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити играет слишком грубо. Таунсенд Андрос оказался на газоне.
5'
Удар от ворот произведет Сток Сити
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
4'
Назначен штрафной. Пострадал Томкинс Джеймс, его свалил Крауч Питер.
Офсайд
2'
Крауч Питер из команды Сток Сити в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Сток Сити
2'
Отличный пас сделал Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
1'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Джонсон Глен пострадал.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас
Сток Сити
51.1% (93)
Ничья:
36.8% (67)
Кристал Пэлас
12.1% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.9% (58)
Сток Сити:
22.5% (41)
Сток Сити:
21.4% (39)
Кристал Пэлас:
7.7% (14)
Сток Сити:
3.8% (7)
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