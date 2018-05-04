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Динамо СПб
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо СПб - Балтика

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 54 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Динамо СПб - Балтика
Динамо СПб
36% (32)
Ничья:
40.4% (36)
Балтика
23.6% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (30)
Балтика:
15.7% (14)
Динамо СПб:
14.6% (13)
Динамо СПб:
11.2% (10)
Балтика:
5.6% (5)
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