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Шинник
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Енисей

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Шинник - Енисей
Шинник
30.3% (27)
Ничья:
27% (24)
Енисей
42.7% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.6% (21)
Енисей:
22.5% (20)
Шинник:
12.4% (11)
Енисей:
11.2% (10)
Шинник:
11.2% (10)
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