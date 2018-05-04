Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Енисей

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Шинник (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 02.05.2018 Балтика 0:0 Шинник ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 18.04.2018 Авангард Курск 1:0 Шинник К
- 15.04.2018 Шинник 0:0 Оренбург ФПД
- 11.04.2018 Сибирь 3:0 Шинник ФПД
- 07.04.2018 Шинник 2:0 Тюмень ФПД
- 31.03.2018 Динамо СПб 0:0 Шинник ФПД
- 24.03.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 17.03.2018 Шинник 1:1 Волгарь ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 23.02.2018 Рига 1:0 Шинник КФПО
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Краснодар-2 3:3 Шинник КФ
- 11.02.2018 Шинник 2:0 Локомотив-Казанка КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Шинник 1:2 Олимпиец ФПД
Енисей (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.05.2018 Енисей 2:1 Волгарь ФПД
- 28.04.2018 ФК Химки 2:1 Енисей ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Енисей 1:0 Олимпиец ФПД
- 07.04.2018 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Енисей 1:0 Факел ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Енисей 3:0 Авангард Курск ФПД
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 25.11.2017 Енисей 1:1 Балтика ФПД
- 18.11.2017 Енисей 2:1 Спартак-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Оренбург 1:0 Енисей ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Тюмень 1:1 Енисей ФПД
- 25.10.2017 Луч-Энергия 2:1 Енисей К
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФПД
Последние игры между собой
Шинник: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Енисей: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
- 21.10.2017 Енисей 4:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2017 Шинник 4:2 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 22.10.2016 Енисей 1:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 11.04.2016 Шинник 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 28.09.2015 Енисей 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 14.03.2015 Енисей 2:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 10.08.2014 Шинник 1:1 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 23.03.2014 Шинник 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 23.08.2013 Енисей 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 25.05.2013 Шинник 0:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 09.07.2012 Енисей 2:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 03.10.2011 Шинник 2:0 Енисей ФНЛ - Первый дивизион
- 25.05.2011 Енисей 2:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|25
|5
|6
|56 - 25
|80
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|25
|4
|7
|59 - 21
|79
|3.
|Енисей
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|64 - 29
|77
|4.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|55 - 35
|64
|5.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|6.
|Сибирь
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|37 - 28
|53
|7.
|Шинник
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|43 - 42
|52
|8.
|Динамо СПб
|Заявка
|36
|12
|16
|8
|48 - 44
|52
|9.
|Кубань
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|44 - 43
|48
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|41 - 41
|45
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|31 - 43
|43
|12.
|Волгарь
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 42
|42
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 48
|38
|15.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|40 - 56
|37
|16.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 43
|37
|17.
|Томь
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|32 - 53
|37
|18.
|Луч-Энергия
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|38 - 51
|37
|19.
|Тюмень
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 50
|36
|20.
|Факел
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|22 - 50
|29
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - ЕнисейДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Шинник - Енисей
Шинник
30.3% (27)
Ничья:
27% (24)
Енисей
42.7% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.6% (21)
1:2 Енисей:
22.5% (20)
2:1 Шинник:
12.4% (11)
0:1 Енисей:
11.2% (10)
1:0 Шинник:
11.2% (10)
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