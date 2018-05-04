Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - Тамбов

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Сибирь (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.05.2018 Оренбург 1:0 Сибирь ФПД
- 28.04.2018 Авангард Курск 0:0 Сибирь ФПД
- 21.04.2018 Сибирь 0:2 Тюмень ФПД
- 15.04.2018 Динамо СПб 1:1 Сибирь ФПД
- 11.04.2018 Сибирь 3:0 Шинник ФПД
- 07.04.2018 Волгарь 0:0 Сибирь ФПД
- 31.03.2018 Сибирь 2:0 ФК Химки ФПД
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Олимпиец 1:1 Сибирь ФПД
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Енисей 0:0 Сибирь ФПД
- 29.10.2017 Сибирь 3:0 Балтика ФПД
- 21.10.2017 Тамбов 4:1 Сибирь ФПД
- 14.10.2017 Сибирь 0:1 Оренбург ФПД
- 07.10.2017 Сибирь 0:2 Авангард Курск ФПД
Тамбов (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Динамо СПб 1:1 Тамбов ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 15.04.2018 Волгарь 1:2 Тамбов ФПД
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 ФК Химки ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Олимпиец 1:1 Тамбов ФПД
- 17.03.2018 Тамбов 2:1 Луч-Энергия ФПД
- 08.03.2018 Кубань 0:0 Тамбов ФПД
- 04.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Тамбов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Тамбов 0:0 Луч-Энергия КФ
- 13.02.2018 Мордовия 1:2 Тамбов КФ
- 11.02.2018 Тамбов 0:0 Чертаново КФ
- 25.11.2017 Факел 1:2 Тамбов ФПД
- 19.11.2017 Тамбов 3:1 Зенит-2 ФПД
- 12.11.2017 Енисей 2:0 Тамбов ФПД
- 08.11.2017 Тамбов 2:1 Балтика ФПД
- 04.11.2017 Спартак-2 0:3 Тамбов ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|25
|5
|6
|56 - 25
|80
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|25
|4
|7
|59 - 21
|79
|3.
|Енисей
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|64 - 29
|77
|4.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|55 - 35
|64
|5.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|6.
|Сибирь
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|37 - 28
|53
|7.
|Шинник
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|43 - 42
|52
|8.
|Динамо СПб
|Заявка
|36
|12
|16
|8
|48 - 44
|52
|9.
|Кубань
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|44 - 43
|48
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|41 - 41
|45
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|31 - 43
|43
|12.
|Волгарь
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 42
|42
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 48
|38
|15.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|40 - 56
|37
|16.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 43
|37
|17.
|Томь
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|32 - 53
|37
|18.
|Луч-Энергия
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|38 - 51
|37
|19.
|Тюмень
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 50
|36
|20.
|Факел
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|22 - 50
|29
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Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - ТамбовДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 54 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Сибирь - Тамбов
Сибирь
41.1% (37)
Ничья:
41.1% (37)
Тамбов
17.8% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.6% (32)
1:0 Сибирь:
20% (18)
2:1 Сибирь:
11.1% (10)
2:0 Сибирь:
7.8% (7)
0:1 Тамбов:
7.8% (7)
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