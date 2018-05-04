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Крылья Советов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Кубань

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Кубань
Крылья Советов
81% (68)
Ничья:
7.1% (6)
Кубань
11.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
25% (21)
Крылья Советов:
23.8% (20)
Крылья Советов:
23.8% (20)
Ничья:
6% (5)
Кубань:
4.8% (4)
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