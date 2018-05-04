Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Кубань

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Крылья Советов (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 02.05.2018 Ротор-Волгоград 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
Кубань (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 02.05.2018 Кубань 0:0 Олимпиец ФПД
- 28.04.2018 Луч-Энергия 2:2 Кубань ФПД
- 22.04.2018 Кубань 0:3 Авангард Курск ФПД
- 15.04.2018 Кубань 2:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 11.04.2018 Факел 0:2 Кубань ФПД
- 07.04.2018 Кубань 1:0 Зенит-2 ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Кубань 0:1 Балтика ФПД
- 17.03.2018 Спартак-2 0:0 Кубань ФПД
- 08.03.2018 Кубань 0:0 Тамбов ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Кубань 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Кубань 1:1 Волгарь ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
- 07.10.2017 Кубань 0:0 Луч-Энергия ФПД
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Кубань: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 11.03.2016 Кубань 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 24.08.2015 Крылья Советов 3:0 Кубань Премьер-лига
- 03.05.2014 Кубань 4:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.09.2013 Крылья Советов 0:0 Кубань Премьер-лига
- 25.11.2012 Кубань 4:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 05.08.2012 Крылья Советов 2:1 Кубань Премьер-лига
- 22.10.2011 Кубань 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 14.06.2011 Крылья Советов 1:0 Кубань Премьер-лига
- 27.09.2009 Кубань 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 17.05.2009 Крылья Советов 1:0 Кубань Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|25
|5
|6
|56 - 25
|80
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|36
|25
|4
|7
|59 - 21
|79
|3.
|Енисей
|Заявка
|36
|24
|5
|7
|64 - 29
|77
|4.
|Тамбов
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|55 - 35
|64
|5.
|Балтика
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|40 - 31
|61
|6.
|Сибирь
|Заявка
|36
|14
|11
|11
|37 - 28
|53
|7.
|Шинник
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|43 - 42
|52
|8.
|Динамо СПб
|Заявка
|36
|12
|16
|8
|48 - 44
|52
|9.
|Кубань
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|44 - 43
|48
|10.
|Авангард Курск
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|41 - 41
|45
|11.
|ФК Химки
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|31 - 43
|43
|12.
|Волгарь
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 42
|42
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|44 - 61
|39
|14.
|Олимпиец
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|33 - 48
|38
|15.
|Зенит-2
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|40 - 56
|37
|16.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 43
|37
|17.
|Томь
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|32 - 53
|37
|18.
|Луч-Энергия
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|38 - 51
|37
|19.
|Тюмень
|Заявка
|36
|8
|12
|16
|38 - 50
|36
|20.
|Факел
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|22 - 50
|29
-
Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - КубаньДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Крылья Советов - Кубань
Крылья Советов
81% (68)
Ничья:
7.1% (6)
Кубань
11.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Крылья Советов:
25% (21)
1:0 Крылья Советов:
23.8% (20)
2:0 Крылья Советов:
23.8% (20)
1:1 Ничья:
6% (5)
1:2 Кубань:
4.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация