Стадион: Абе Ленстра
0:1
11' ГолБергёйс Стивен
14' Желтая карточкаГучаннеджад Реза
21' Желтая карточкаВан дер Хейден Ян-Ари
37' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
0:2
41' ГолБергёйс Стивен
Первый тайм
46'
Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает неудачный навес.
45'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
41'
Венте Дилан сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен изменил счет на табло!
41'
Венте Дилан из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
41'
Венте Дилан из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
41'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен сфолил, но рефери указал продолжить игру.
40'
Амрабат Софьян коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
38'
Удар от ворот произведет Херенвен
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
37'
Бюлтхейс Дэйв сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
37'
Безумный фол. Бюлтхейс Дэйв грубо играет против соперника. Пострадал Венте Дилан
37'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
36'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Кобаяси Юки из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
34'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
34'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Denzel Dumfries
31'
Удар от ворот произведет Херенвен
31'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Штрафной исполнил Бергёйс Стивен, после его удара Хансен Мартин сделал классный сейв. Угловой
29'
Торсби Мортен наказан за толчок Венте Дилан
29'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
28'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
27'
Бергёйс Стивен нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Мартин не удержал его в руках.
27'
Близко! Бергёйс Стивен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
27'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
26'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Назначен штрафной. Пострадал Хапс Ридгесиано, его свалил Влап Михел.
24'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Амрабат Софьян оказался на газоне.
23'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
22'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ван дер Хейден Ян-Ари получил желтую карточку от судьи
21'
Судья сигнализирует, что Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Рохас Марко
21'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Амрабат Софьян оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Какой удар! Со штрафного Кобаяси Юки сотряс перекладину!
19'
Хапс Ридгесиано наказан за толчок Рохас Марко
18'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Тапия Ренато из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Вауденберг Лукас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Гучаннеджад Реза сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Безумный фол. Гучаннеджад Реза грубо играет против соперника. Пострадал Бергёйс Стивен
13'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Дикс Кевин сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд переиграл вратаря дальним ударом!
11'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
9'
Зенели Арбер нанес удар, мяч был парирован, но Бейло Юстин не удержал его в руках.
9'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
8'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
8'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Хапс Ридгесиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Хег Даниэль ошибается в защите.
7'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дикс Кевин
7'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Венте Дилан
6'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
5'
Отличный пас сделал Кобаяси Юки из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
4'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
4'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Бутьюс Жан-Поль мяч отрикошетил от ворот
3'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Плохо сыграл Торсби Мортен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Тапия Ренато
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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