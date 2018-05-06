Стадион: АФАС
1:0
Перерыв
1:0
13' ГолДжаханбакш Алиреза
35' Желтая карточкаМарселлис Дирк
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
46'
ШАНС! Мидтше Фредрик вышел один-на-один с голкипером...
46'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
46'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
44'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
44'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
44'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
43'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
Саймак Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
41'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
41'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Опасность! Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
40'
40'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза, обводя своих соперников
39'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
39'
Опасность! Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Джаханбакш Алиреза нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
38'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Мохтар Юнес оказался на газоне.
37'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
36'
Штрафной исполнил Джаханбакш Алиреза, после его удара Бур Дьедерик сделал классный сейв. Угловой
35'
Марселлис Дирк получил желтую карточку от судьи
35'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Вегхорст Ваут оказался на газоне.
35'
Марселлис Дирк ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Хацидиакос Пантелис выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
29'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
29'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Почти гол! Вегхорст Ваут пробил головой по воротам, но Бур Дьедерик спас!
28'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
27'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
26'
Мениг Квинси пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
26'
Вегхорст Ваут пробил после навеса, но Бур Дьедерик спас! Опасный момент упущен!
25'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
23'
Sepp van den Berg из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
21'
21'
Выглядело как неплохой момент. Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар.
20'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
20'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
19'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Саймак Мустафа пострадал.
18'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
18'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
16'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Джаханбакш Алиреза пострадал.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Джаханбакш Алиреза пострадал.
13'
Тил Гуус сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза изменил счет на табло!
11'
11'
11'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Philippe Sandler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья свистит. Teun Koopmeiners атаковал сзади соперника. Это Саймак Мустафа заработал своей команде штрафной
10'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
9'
Сёнтьенс Матс наказан за толчок Nicolas Freire
8'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
4'
Должен был быть гол! Мениг Квинси имел отличный шанс, но Бизот Марко не дал голу состоятся!
4'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
2'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
2'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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