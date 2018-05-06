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Стадион:
Эксельсиор
1:0
Перерыв
Аякс
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Де Лихт Маттайс
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
44'
Удар от ворот произведет Аякс
44'
Нерес Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
44'
Мазрауи Нуссер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Azor Matusiwa из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
42'
Удар от ворот произведет Аякс
41'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
41'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Эксельсиор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
39'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
39'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
38'
Хунтелаар Клаас-Ян получил травму и заменен. Нерес Давид выходит на поле.
37'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
37'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
33'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
33'
Дольберг Каспер не смог попасть в створ ударом издали
33'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Хорошую попытку сделал Хунтелаар Клаас-Ян. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
31'
Мессауд Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
30'
Ван де Бек Донни мяч отрикошетил от ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
29'
Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
28'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Файк Хишам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шоне Лассе из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
28'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой слева.
27'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает пас партнеру.
26'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
26'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Колвейк Райан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
24'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Де Лихт Маттайс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
20'
Де Лихт Маттайс ошибается в защите.
Офсайд
18'
Ван де Бек Донни из команды Аякс в офсайде
18'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
17'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Клюйверт Джастин, и мяч снова в игре
16'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
14'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
14'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
13'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Аякс
13'
Azor Matusiwa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
12'
Клюйверт Джастин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
11'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Аякс
6'
ШАНС! Файк Хишам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Клюйверт Джастин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
3'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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