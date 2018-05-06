Стадион: Спарта
1:1
Перерыв
1:0
25' ГолФрайдей Фред
1:1
26' ГолПетерсон Кристофер
Первый тайм
49'
Команда Хераклес играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
48'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
47'
47'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Навратил Ярослав оказался на газоне.
44'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
44'
44'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
43'
Брейкерс Тим взял и забрал мяч на выходе
43'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
42'
Брейкерс Тим пробует нанести удар издали, но Хут Янник ловит мяч
42'
Навратил Ярослав из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Навратил Ярослав из команды Хераклес подал угловой слева.
42'
Хут Янник отбил мяч на угловой после удара Петерсон Кристофер из штрафной площади.
42'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Навратил Ярослав из команды Хераклес подал угловой слева.
41'
Должен был быть гол! Кювас Брандлей имел отличный шанс, но Хут Янник не дал голу состоятся!
41'
ШАНС! Кювас Брандлей вышел один-на-один с голкипером...
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
41'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
41'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
40'
Безумный фол. Монтейро Гамиро грубо играет против соперника. Пострадал Хольст Фредерик
39'
39'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
36'
Судья сигнализирует, что Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
36'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
33'
Мюрен Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Навратил Ярослав из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Хут Янник пострадал.
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
32'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Монтейро Гамиро
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Julian Chabot получил травму и заменен. Бройер Мишель выходит на поле.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Julian Chabot получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Julian Chabot на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Niels Leemhuis сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
26'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
26'
Niels Leemhuis из команды Хераклес делает пас партнеру.
25'
Нелом Микел сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред изменил счет на табло!
25'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Навратил Ярослав из команды Хераклес в офсайде
24'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
24'
24'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
23'
Фрайдей Фред наказан за толчок Кастро Брам
23'
Спирингс Стейн из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
22'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Петерсон Кристофер!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
19'
Проппер Робин из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
19'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Навратил Ярослав из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хольст Фредерик
18'
Судья свистит. Сануси Райан атаковал сзади соперника. Это Монтейро Гамиро заработал своей команде штрафной
17'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Deroy Duarte
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
14'
14'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Deroy Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
12'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Thomas Verhaar мяча так и не получил
11'
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
9'
8'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
Thomas Verhaar не смог попасть в створ ударом издали
6'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
3'
3'
3'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
3'
2'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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