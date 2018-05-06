Стадион: Филипс
13' Желтая карточкаТе Вирик Мик
13' Желтая карточкаЛосано Ирвин
14' Желтая карточкаRitsu Doan
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
48'
48'
Лосано Ирвин пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Mauro Junior из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Гинкел Марко пострадал.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
45'
Mauro Junior бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
45'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
45'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
43'
43'
Как он промахнулся? Carlos Antuna имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
Хендрикс Йоррит получил травму и заменен. Росарио Пабло выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
38'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
37'
37'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
37'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Паал Кеннет из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
34'
Tommie van de Looi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
После удара головой, который сделал Хендрикс Йоррит мяч выносится вратарем на угловой
34'
33'
Хендрикс Йоррит возвращается на поле, всё в порядке.
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Хендрикс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Судья сигнализирует, что Carlos Antuna из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бренет Джошуа
32'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Гронинген
30'
Шанс! Люккассен Деррик из команды ПСВ пробил головой, но мимо
30'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Лосано Ирвин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
29'
Ван Веерт Том коснулся мяча рукой.
29'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
26'
25'
25'
Tommie van de Looi из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
24'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
21'
Рамселар Барт получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
21'
20'
20'
Рамселар Барт возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
19'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает неудачный навес.
19'
Матч возобновится спорным мячом
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамселар Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Рамселар Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Те Вирик Мик из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
16'
Amir Absalem из команды Гронинген играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
Рамселар Барт не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Ritsu Doan получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Ritsu Doan грубо играет против соперника. Пострадал Хендрикс Йоррит
14'
13'
13'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Лосано Ирвин получает желтую карточку за неспортивное поведение
13'
Те Вирик Мик получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
11'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
9'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Carlos Antuna из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
4'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
3'
3'
Ван Гинкел Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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