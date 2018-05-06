  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
ПСВ
0:0
Перерыв
Гронинген
0'
13' Желтая карточка
Те Вирик Мик
13' Желтая карточка
Лосано Ирвин
14' Желтая карточка
Ritsu Doan
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
48'
Лосано Ирвин пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Mauro Junior из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван Гинкел Марко пострадал.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
45'
Mauro Junior бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
45'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
Угловой
45'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
44'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Amir Absalem выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
43'
Удар от ворот произведет ПСВ
43'
Как он промахнулся? Carlos Antuna имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Tommie van de Looi из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Хендрикс Йоррит получил травму и заменен. Росарио Пабло выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
38'
Удар от ворот произведет ПСВ
38'
Ajdin Hrustic не смог попасть в створ ударом издали
37'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
37'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
37'
Паал Кеннет из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Tommie van de Looi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
34'
После удара головой, который сделал Хендрикс Йоррит мяч выносится вратарем на угловой
34'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
33'
Хендрикс Йоррит возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Удар от ворот произведет ПСВ
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Хендрикс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Carlos Antuna из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бренет Джошуа
32'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Гронинген
30'
Шанс! Люккассен Деррик из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Лосано Ирвин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
30'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
29'
Ван Веерт Том коснулся мяча рукой.
29'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
28'
Ritsu Doan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает пас партнеру.
26'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
Tommie van de Looi из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
Зеефейк Дейовайзио выбил мяч подальше от ворот.
21'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
21'
Рамселар Барт получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
21'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
20'
Рамселар Барт возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
19'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает неудачный навес.
19'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамселар Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Рамселар Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Те Вирик Мик из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
Фол, нарушение
16'
Amir Absalem из команды Гронинген играет слишком грубо. Бренет Джошуа оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Гронинген
15'
Рамселар Барт не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
14'
Ritsu Doan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Ritsu Doan грубо играет против соперника. Пострадал Хендрикс Йоррит
14'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ подал угловой справа.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
13'
Лосано Ирвин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
13'
Те Вирик Мик получает желтую карточку за неспортивное поведение
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
11'
Паал Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ван Веерт Том из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
10'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
9'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Carlos Antuna из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
5'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
5'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
Офсайд
4'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
3'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
3'
Ван Гинкел Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Amir Absalem из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
1'
Ван Гинкел Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация