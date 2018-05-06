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Стадион: Гролс Весте
0:1
16' ГолКох Менно
1:1
39' ГолГеорге Дилан
|
16'
0:1
39'
1:1
Состав команд
25
Бийен
Пит
21
Холла
Данни
30
Георге
Дилан
37
Ryan
Trotman
Твенте 4-3-3
- Основной состав
- 26 Jorn Brondeel Вратарь
- 28 Ван дер Лели Йерун Защитник
- 25 Бийен Пит Защитник
- 5 Тескер Штефан Защитник
- 14 Йенсен Ричард Защитник
- 3 Лам Томас Полузащитник
- 20 Махер Адам II Полузащитник
- 21 Холла Данни Полузащитник
- 30 Георге Дилан Нападающий
- 29 Эль-Хамдауи Мунир Нападающий
- 37 Ryan Trotman Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Дроммел Йоэл Вратарь
- 13 Хенгелман Ник Вратарь
- 23 Ван дер Хейден Йелле Полузащитник
- 18 Линдль Михаэль Полузащитник
- 17 Квасина Марко Нападающий
- 9 Tom Boere Нападающий
- 33 Godfried Roemeratoe
- 36 Rashaan Fernandes
- 11 Alexander Laukart
- Главный тренер: Marino Pusic
- Травмы и дисквалификации
- Тер Авест Хидде Травмирован
- Вучкич Харис Травмирован
- Слагвеер Лусиано Травмирован
НАК Бреда 4-3-3
- Основной состав
- 23 Бертрамс Найджел Вратарь
- 2 Fabian Sporkslede Защитник
- 3 Кох Менно Защитник
- 22 Мари Пабло Защитник
- 69 Тасенде Хосе Защитник
- 30 Нийхолт Джанлука Полузащитник
- 19 Гарсия Мануэль II Полузащитник
- 6 Arno Verschueren Полузащитник
- 11 Paolo Fernandes Нападающий
- 27 Те Вреде Митчелл Нападающий
- 8 Эль-Алуши Мунир Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Биригитти Марк Вратарь
- 18 Bart Meijers Защитник
- 4 Н'Токо Чиро Защитник
- 35 Хорсфилд Джеймс Защитник
- 20 Агйепонг Томас Полузащитник
- 10 Влут Рай Полузащитник
- 16 Хамхаутс Робби Полузащитник
- 26 Karol Niemczycki
- 28 Diego Snepvangers
- Главный тренер: Stijn Vreven
- Травмы и дисквалификации
- Корте Джованни Травмирован
- Схоофс Лукас Травмирован
- Эмброуз Тьерри Травмирован
- Olivier Rommens Травмирован
Предыдущие игры
Твенте (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 29.04.2018 Витесс 5:0 Твенте Э
- 17.04.2018 Твенте 2:0 ПЕК Зволле Э
- 14.04.2018 АДО Ден Хааг 2:1 Твенте Э
- 08.04.2018 Твенте 1:3 Фейеноорд Э
- 01.04.2018 ВВВ-Венло 0:0 Твенте Э
- 17.03.2018 Твенте 2:2 Виллем II Э
- 09.03.2018 Хераклес 2:1 Твенте Э
- 04.03.2018 Твенте 1:1 Гронинген Э
- 28.02.2018 АЗ Алкмаар 4:0 Твенте К
- 25.02.2018 Утрехт 3:1 Твенте Э
- 18.02.2018 Твенте 1:1 Спарта Роттердам Э
- 11.02.2018 Аякс 2:1 Твенте Э
- 07.02.2018 Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Э
- 03.02.2018 Херенвен 1:0 Твенте Э
- 30.01.2018 Твенте 3:1 Камбюр К
- 27.01.2018 Твенте 0:2 ПСВ Э
- 20.01.2018 Рода 1:1 Твенте Э
- 14.01.2018 Jong FC Emmen 0:2 Твенте ТМК
- 07.01.2018 Вердер 4:0 Твенте ТМК
- 06.01.2018 Штуттгарт 2:1 Твенте ТМК
НАК Бреда (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.04.2018 НАК Бреда 3:0 Херенвен Э
- 18.04.2018 Спарта Роттердам 2:1 НАК Бреда Э
- 15.04.2018 НАК Бреда 1:2 Виллем II Э
- 07.04.2018 НАК Бреда 1:0 Витесс Э
- 31.03.2018 ПСВ 5:1 НАК Бреда Э
- 18.03.2018 НАК Бреда 0:1 Рода Э
- 10.03.2018 АДО Ден Хааг 0:2 НАК Бреда Э
- 03.03.2018 НАК Бреда 2:1 Фейеноорд Э
- 23.02.2018 Гронинген 1:1 НАК Бреда Э
- 17.02.2018 НАК Бреда 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 11.02.2018 Эксельсиор 0:0 НАК Бреда Э
- 07.02.2018 НАК Бреда 6:1 Хераклес Э
- 04.02.2018 Аякс 3:1 НАК Бреда Э
- 27.01.2018 НАК Бреда 0:1 ВВВ-Венло Э
- 20.01.2018 ПЕК Зволле 1:0 НАК Бреда Э
- 23.12.2017 НАК Бреда 3:1 Утрехт Э
- 16.12.2017 Херенвен 1:0 НАК Бреда Э
- 12.12.2017 НАК Бреда 1:2 Твенте Э
- 08.12.2017 Виллем II 1:1 НАК Бреда Э
- 03.12.2017 НАК Бреда 3:1 Эксельсиор Э
Последние игры между собой
Твенте: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
НАК Бреда: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
- 12.12.2017 НАК Бреда 1:2 Твенте Эредивизие
- 28.02.2015 Твенте 1:1 НАК Бреда Эредивизие
- 24.08.2014 НАК Бреда 1:1 Твенте Эредивизие
- 05.04.2014 НАК Бреда 0:2 Твенте Эредивизие
- 24.11.2013 Твенте 5:2 НАК Бреда Эредивизие
- 30.03.2013 Твенте 1:1 НАК Бреда Эредивизие
- 18.08.2012 НАК Бреда 0:1 Твенте Эредивизие
- 14.04.2012 Твенте 2:2 НАК Бреда Эредивизие
- 07.08.2011 НАК Бреда 0:1 Твенте Эредивизие
- 05.03.2011 Твенте 2:0 НАК Бреда Эредивизие
- 13.11.2010 НАК Бреда 2:1 Твенте Эредивизие
- 02.05.2010 НАК Бреда 0:2 Твенте Эредивизие
- 12.12.2009 Твенте 3:1 НАК Бреда Эредивизие
- 21.04.2009 Твенте 3:1 НАК Бреда Кубок
- 04.02.2009 Твенте 4:1 НАК Бреда Премьер-лига
- 29.10.2008 НАК Бреда 0:1 Твенте Премьер-лига
- 03.05.2008 НАК Бреда 1:5 Твенте Премьер-лига
- 29.04.2008 Твенте 3:0 НАК Бреда Премьер-лига
- 01.02.2008 НАК Бреда 1:0 Твенте Премьер-лига
- 10.11.2007 Твенте 1:1 НАК Бреда Премьер-лига
Твенте
НАК Бреда
-
1 Голы 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
14 Дистанция, км 3
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|34
|26
|5
|3
|87 - 39
|83
|2.
|Аякс
|0:1
|34
|24
|4
|6
|87 - 33
|76
|3.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|34
|22
|5
|7
|67 - 38
|71
|4.
|Фейеноорд
|2:0
|34
|20
|6
|8
|75 - 37
|66
|5.
|Утрехт
|0:0
|34
|13
|13
|8
|57 - 53
|52
|6.
|Витесс
|0:1
|34
|13
|9
|12
|61 - 46
|48
|7.
|АДО Ден Хааг
|3:0
|34
|13
|8
|13
|45 - 51
|47
|8.
|Херенвен
|0:2
|34
|12
|10
|12
|46 - 52
|46
|9.
|ПЕК Зволле
|0:1
|34
|12
|8
|14
|42 - 49
|44
|10.
|Эксельсиор
|1:0
|34
|12
|7
|15
|41 - 54
|43
|11.
|Хераклес
|1:1
|34
|10
|10
|14
|46 - 63
|40
|12.
|Виллем II
|1:0
|34
|11
|6
|17
|49 - 61
|39
|13.
|Гронинген
|0:0
|34
|8
|14
|12
|50 - 50
|38
|14.
|ВВВ-Венло
|0:0
|34
|7
|14
|13
|35 - 53
|35
|15.
|НАК Бреда
|1:1
|34
|9
|7
|18
|41 - 57
|34
|16.
|Рода
|0:3
|34
|8
|6
|20
|40 - 69
|30
|17.
|Спарта Роттердам
|1:1
|34
|7
|7
|20
|33 - 71
|28
|18.
|Твенте
|1:1
|34
|5
|9
|20
|37 - 63
|24
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
Георге Дилан нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
43'
Ryan Trotman из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Бийен Пит оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
39'
Махер Адам II из команды Твенте делает пас партнеру.
39'
Г О О О О Л - Георге Дилан изменил счет на табло!
37'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
37'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
36'
Хороший удар издали нанес Лам Томас, но отличный сейв сделал Бертрамс Найджел. Угловой.
36'
Удар от ворот произведет Твенте
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте играет слишком грубо. Мари Пабло оказался на газоне.
34'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
34'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
33'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Хороший удар издали нанес Махер Адам II, но отличный сейв сделал Бертрамс Найджел. Угловой.
32'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Ryan Trotman должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
32'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Какой промах! Ryan Trotman имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
31'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
28'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
25'
25'
Лам Томас не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
23'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Судья сигнализирует, что Георге Дилан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
21'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Paolo Fernandes пробует нанести удар издали, но Jorn Brondeel держит все под контролем
18'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
16'
Те Вреде Митчелл сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Кох Менно изменил счет на табло!
16'
Плохо сыграл Тескер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
15'
Йенсен Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Jorn Brondeel взял и забрал мяч на выходе
15'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
14'
Бийен Пит из команды Твенте в офсайде
13'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
11'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Георге Дилан из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эль-Хамдауи Мунир
7'
Удар от ворот произведет Твенте
7'
Arno Verschueren не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Судья сигнализирует, что Ryan Trotman из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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