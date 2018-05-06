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Стадион:
Твенте
1:1
Перерыв
НАК Бреда
0'
0:1
16' Гол
Кох Менно
1:1
39' Гол
Георге Дилан
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
43'
Георге Дилан нанес удар головой, но Бертрамс Найджел спокойно отбил мяч.
43'
Ryan Trotman из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Бийен Пит оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Махер Адам II сделал результативную передачу.
39'
Махер Адам II из команды Твенте делает пас партнеру.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Георге Дилан изменил счет на табло!
37'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
37'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Махер Адам II из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
36'
Хороший удар издали нанес Лам Томас, но отличный сейв сделал Бертрамс Найджел. Угловой.
36'
Удар от ворот произведет Твенте
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
35'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте играет слишком грубо. Мари Пабло оказался на газоне.
34'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
34'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
33'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
33'
Хороший удар издали нанес Махер Адам II, но отличный сейв сделал Бертрамс Найджел. Угловой.
32'
Бертрамс Найджел не дал случится голу! Ryan Trotman должен был забивать, но Бертрамс Найджел сделал отличный сейв
32'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
31'
Какой промах! Ryan Trotman имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
31'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
Офсайд
28'
Георге Дилан из команды Твенте в офсайде
25'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
25'
Лам Томас не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
25'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Йенсен Ричард из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
23'
Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Георге Дилан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Холла Данни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
19'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Paolo Fernandes пробует нанести удар издали, но Jorn Brondeel держит все под контролем
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
16'
Те Вреде Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Кох Менно изменил счет на табло!
16'
Плохо сыграл Тескер Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
15'
Йенсен Ричард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Jorn Brondeel взял и забрал мяч на выходе
15'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Бийен Пит из команды Твенте в офсайде
13'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
12'
Удар от ворот произведет Твенте
12'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
11'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
10'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Георге Дилан из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Удар от ворот произведет Твенте
10'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эль-Хамдауи Мунир
7'
Удар от ворот произведет Твенте
7'
Arno Verschueren не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ryan Trotman из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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