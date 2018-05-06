Стадион: Конинг Виллем II
1:0
29' ГолKonstantinos Tsimikas
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Линссен Брайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
44'
44'
Бюттнер Александер нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
43'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Фран Соль, обводя своих соперников
42'
41'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
Хайе Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Миазга Мэтт наказан за толчок Аззауи Исмаил
39'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ринстра Бен из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Хайе Том возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайе Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
ШАНС! Фор Наварон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
33'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
33'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
31'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II в офсайде
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
29'
Г О О О О Л - Konstantinos Tsimikas первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
29'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Аззауи Исмаил нанес удар в каркас ворот!
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
28'
Фор Наварон наказан за толчок Лахман Даррил
28'
Судья сигнализирует, что Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
27'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Бюттнер Александер
26'
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Матавж Тим из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
19'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
17'
17'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Аззауи Исмаил коснулся мяча рукой.
16'
16'
16'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Бюттнер Александер наказан за толчок Хайе Том
14'
11'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
11'
Чиривелла Педро из команды Виллем II подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аззауи Исмаил и Ринстра Бен из команды Виллем II.
8'
8'
Ринстра Бен из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хаувен Йерун пострадал.
6'
6'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
4'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
4'
Лифтинк Эльмо имел все шансы забить, но Хаувен Йерун сделал отличный сейв!
3'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация