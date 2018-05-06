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Стадион:
Виллем II
1:0
Перерыв
Витесс
0'
1:0
29' Гол
Konstantinos Tsimikas
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Линссен Брайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Виллем II
44'
Бюттнер Александер нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
43'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Фор Наварон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
42'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Фран Соль, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет Виллем II
41'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
41'
Линссен Брайн из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Витесс
41'
Хайе Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
40'
Миазга Мэтт наказан за толчок Аззауи Исмаил
39'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ринстра Бен из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Хайе Том возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Удар от ворот произведет Виллем II
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайе Том получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
ШАНС! Фор Наварон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
34'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
33'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
33'
Линссен Брайн из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II в офсайде
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
30'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Konstantinos Tsimikas первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
29'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Аззауи Исмаил нанес удар в каркас ворот!
29'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Фор Наварон наказан за толчок Лахман Даррил
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
Фол, нарушение
27'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Бюттнер Александер
26'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Виллем II
23'
Матавж Тим из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
21'
Фран Соль из команды Виллем II в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Караваев Вячеслав из команды Витесс делает неудачный навес.
19'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Аззауи Исмаил коснулся мяча рукой.
16'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
15'
Бюттнер Александер наказан за толчок Хайе Том
14'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Хаувен Йерун взял и забрал мяч на выходе
11'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
11'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
11'
Чиривелла Педро из команды Виллем II подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аззауи Исмаил и Ринстра Бен из команды Виллем II.
8'
Удар от ворот произведет Витесс
Фол, нарушение
8'
Ринстра Бен из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хаувен Йерун пострадал.
7'
Хайе Том из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Витесс
6'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
4'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
4'
Лифтинк Эльмо имел все шансы забить, но Хаувен Йерун сделал отличный сейв!
3'
Аззауи Исмаил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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