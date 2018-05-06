Стадион: Паркстад Лимбург
0:3
Перерыв
0:1
3' ГолЙонсен Бьорн
0:2
23' ГолИммерс Лекс
0:3
34' ГолЙонсен Бьорн
Первый тайм
48'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
46'
46'
Ognjen Gnjatic не смог попасть в створ ударом издали
46'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
42'
Шахин Дани из команды Рода не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Афдияй Донис из команды Рода делает передачу одноклубнику.
42'
Ognjen Gnjatic из команды Рода отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
41'
Афдияй Донис из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
40'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Thijmen Goppel не смог попасть в створ ударом издали
38'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Оассар Адиль
37'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
34'
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
32'
31'
Оассар Адиль из команды Рода играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
30'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
30'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
29'
ШАНС! Йонсен Бьорн вышел один-на-один с голкипером...
29'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
23'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммерс Лекс из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
23'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
23'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
23'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг играет в стеночку с партнером по команде. Фалкенбург Эрик это был.
21'
21'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
21'
Кум Кристиан из команды Рода отправил кросс в штрафную...
21'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой слева.
20'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Бекер Шеральдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
19'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой справа.
19'
Indy Groothuizen отбил мяч на угловой после удара Афдияй Донис из штрафной площади.
19'
19'
Какой промах! Шахин Дани имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
17'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
17'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой слева.
17'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Отличный пас сделал Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Опасность предотвращена - Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
13'
Отличные скиллы показывает Нденге Тсии-Виллиам, обводя своих соперников
13'
12'
12'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
12'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
11'
11'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
11'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
9'
Ognjen Gnjatic из команды Рода подал угловой слева.
9'
9'
Густафссон Симон из команды Рода делает неудачный навес.
9'
8'
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
6'
6'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
3'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн забивает!
3'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
3'
Йонсен Бьорн пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
3'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
2'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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