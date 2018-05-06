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Стадион:
Рода
0:3
Перерыв
АДО Ден Хааг
0'
0:1
3' Гол
Йонсен Бьорн
0:2
23' Гол
Иммерс Лекс
0:3
34' Гол
Йонсен Бьорн
Первый тайм
48'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода идет с мячом вперед на обострение...
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Афдияй Донис нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
46'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
46'
Ognjen Gnjatic не смог попасть в створ ударом издали
46'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Рода
45'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
43'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
42'
Шахин Дани из команды Рода не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Афдияй Донис из команды Рода делает передачу одноклубнику.
42'
Ognjen Gnjatic из команды Рода отправил кросс в штрафную...
41'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Афдияй Донис из команды Рода отправил кросс в штрафную...
41'
Афдияй Донис из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Густафссон Симон из команды Рода отправил кросс в штрафную...
40'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Thijmen Goppel не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Оассар Адиль
37'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
31'
Оассар Адиль из команды Рода играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
Офсайд
30'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
30'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
30'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
29'
ШАНС! Йонсен Бьорн вышел один-на-один с голкипером...
29'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Кум Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
25'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
23'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммерс Лекс из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
23'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
23'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
23'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг играет в стеночку с партнером по команде. Фалкенбург Эрик это был.
21'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
21'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
21'
Кум Кристиан из команды Рода отправил кросс в штрафную...
21'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
20'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой слева.
20'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Бекер Шеральдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой справа.
19'
Indy Groothuizen отбил мяч на угловой после удара Афдияй Донис из штрафной площади.
19'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
19'
Какой промах! Шахин Дани имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
17'
Indy Groothuizen взял и забрал мяч на выходе
Угловой
17'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода подал угловой слева.
17'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
16'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
14'
Отличный пас сделал Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Опасность предотвращена - Thijmen Goppel из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
13'
Отличные скиллы показывает Нденге Тсии-Виллиам, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
11'
Удар от ворот произведет Рода
11'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
11'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
10'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Ognjen Gnjatic из команды Рода подал угловой слева.
9'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
9'
Густафссон Симон из команды Рода делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росхёвел Микхал из команды Рода сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Отличные скиллы показывает Росхёвел Микхал, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн забивает!
3'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
3'
Йонсен Бьорн пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Кум Кристиан из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
2'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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