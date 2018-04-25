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Стадион:
Тосно
 
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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Динамо Москва

До начала игры осталось 1 день 9 часов 55 минут, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Динамо Москва
Тосно
22.1% (27)
Ничья:
44.3% (54)
Динамо Москва
33.6% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.1% (44)
Динамо Москва:
16.4% (20)
Динамо Москва:
11.5% (14)
Тосно:
9.8% (12)
Тосно:
9% (11)
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