Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Динамо Москва

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Стадион: Петровский
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Тосно (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
- 24.01.2018 Младост Добой-Какань 0:1 Тосно ТМК
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
Динамо Москва (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 14.04.2018 Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва ПЛ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 22.02.2018 Динамо Москва 2:0 Балтика ТМК
- 18.02.2018 Динамо Москва 2:2 Динамо Минск ТМК
- 14.02.2018 Динамо Москва 1:0 Зета ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 03.02.2018 Височина 1:1 Динамо Москва ТМК
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 23.01.2018 Динамо Москва 0:0 Стумбрас ТМК
- 18.01.2018 Динамо Москва 1:0 Газ Метан Mедиаш ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
Тосно: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно Премьер-лига
- 26.03.2017 Тосно 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
- 26.10.2016 Тосно 3:2 Динамо Москва Кубок
- 28.08.2016 Динамо Москва 0:1 Тосно ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тосно - Динамо МоскваДо начала игры осталось 1 день 9 часов 55 минут, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч Тосно - Динамо Москва
Тосно
22.1% (27)
Ничья:
44.3% (54)
Динамо Москва
33.6% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.1% (44)
1:2 Динамо Москва:
16.4% (20)
0:1 Динамо Москва:
11.5% (14)
1:0 Тосно:
9.8% (12)
2:1 Тосно:
9% (11)
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