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ЦСКА Москва
 
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Арсенал Тула
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал Тула

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула
ЦСКА Москва
82% (73)
Ничья:
12.4% (11)
Арсенал Тула
5.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
30.3% (27)
ЦСКА Москва:
20.2% (18)
ЦСКА Москва:
13.5% (12)
ЦСКА Москва:
11.2% (10)
Ничья:
10.1% (9)
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