Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал Тула

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
Арсенал Тула (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал Тула 3:3 Зенит ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 27.02.2018 Арсенал Тула 4:3 БАТЭ ТМК
- 27.02.2018 Арсенал Тула 1:2 Окжетпес ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 0:0 Кайрат ТМК
- 20.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Динамо Вранье ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 2:3 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 13.02.2018 Арсенал Тула 1:0 Торпедо-БелАЗ ТМК
- 06.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Динамо Тбилиси ТМК
- 03.02.2018 Арсенал Тула 0:1 Лудогорец ТМК
- 27.01.2018 Арсенал Тула 3:3 Габала ТМК
- 23.01.2018 Арсенал Тула 2:2 Теннис Боруссия ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
- 26.03.2017 ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи. Клубы
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 17.07.2016 ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи. Клубы
- 21.03.2015 Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.09.2014 ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал ТулаДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 53 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула
ЦСКА Москва
82% (73)
Ничья:
12.4% (11)
Арсенал Тула
5.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 ЦСКА Москва:
30.3% (27)
2:0 ЦСКА Москва:
20.2% (18)
1:0 ЦСКА Москва:
13.5% (12)
3:1 ЦСКА Москва:
11.2% (10)
1:1 Ничья:
10.1% (9)
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