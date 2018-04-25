Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Ахмат

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Анжи-Арена
Предыдущие игры
Анжи (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 14.04.2018 Зенит 1:0 Анжи ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 24.02.2018 Анжи 1:3 Слуцк ТМК
- 23.02.2018 Анжи 2:0 Енисей ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 4:1 Колхети Поти ТМК
- 16.02.2018 Анжи 3:0 Динамо СПб ТМК
- 08.02.2018 Анжи 2:0 Динамо Минск ТМК
- 04.02.2018 Анжи 1:0 Тобол ТМК
- 31.01.2018 Анжи 1:0 Сумгаит ТМК
- 09.12.2017 Динамо Москва 2:0 Анжи ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 19.11.2017 Анжи 0:1 Локомотив Москва ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
Анжи: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Ахмат: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат Товарищеские матчи. Клубы
- 30.10.2017 Ахмат 1:1 Анжи Премьер-лига
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи Премьер-лига
- 17.10.2016 Анжи 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 02.04.2016 Ахмат 3:2 Анжи Премьер-лига
- 13.09.2015 Анжи 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 04.05.2014 Анжи 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 31.08.2013 Ахмат 1:1 Анжи Премьер-лига
- 12.05.2013 Ахмат 1:0 Анжи Премьер-лига
- 04.11.2012 Анжи 3:1 Ахмат Премьер-лига
- 26.09.2011 Анжи 2:2 Ахмат Премьер-лига
- 20.05.2011 Ахмат 1:0 Анжи Премьер-лига
- 13.11.2010 Ахмат 1:3 Анжи Премьер-лига
- 25.07.2010 Анжи 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 06.08.2008 Анжи 2:3 Ахмат Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - АхматДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 29 минут, которая состоится 07.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Анжи - Ахмат
Анжи
35.5% (39)
Ничья:
37.3% (41)
Ахмат
27.3% (30)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.6% (37)
1:0 Анжи:
17.3% (19)
2:1 Анжи:
16.4% (18)
1:2 Ахмат:
15.5% (17)
0:1 Ахмат:
3.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация