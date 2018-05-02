Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Уфа

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Стадион: Казань Арена
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.11.2017 Арсенал Тула 0:0 Рубин ПЛ
Уфа (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.04.2018 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 22.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Уфа: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - УфаДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 30 минут, которая состоится 07.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Рубин - Уфа
Рубин
73.1% (76)
Ничья:
22.1% (23)
Уфа
4.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Рубин:
39.4% (41)
2:1 Рубин:
20.2% (21)
1:1 Ничья:
15.4% (16)
2:0 Рубин:
8.7% (9)
0:0 Ничья:
5.8% (6)
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