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Рубин
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Уфа

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 30 минут, которая состоится 07.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Уфа
Рубин
73.1% (76)
Ничья:
22.1% (23)
Уфа
4.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Рубин:
39.4% (41)
Рубин:
20.2% (21)
Ничья:
15.4% (16)
Рубин:
8.7% (9)
Ничья:
5.8% (6)
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