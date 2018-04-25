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Амкар
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Амкар

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 54 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Урал - Амкар
Урал
72.9% (70)
Ничья:
15.6% (15)
Амкар
11.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
39.6% (38)
Урал:
21.9% (21)
Ничья:
11.5% (11)
Урал:
7.3% (7)
Амкар:
5.2% (5)
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