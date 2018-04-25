Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Амкар

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Стадион: Екатеринбург Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
Амкар (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 29.04.2018 Амкар 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
- 24.11.2017 Амкар 2:1 Динамо Москва ПЛ
Последние игры между собой
Урал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Амкар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал Премьер-лига
- 05.03.2017 Урал 1:0 Амкар Премьер-лига
- 26.10.2016 Амкар 1:1 Урал Кубок
- 21.08.2016 Амкар 1:0 Урал Премьер-лига
- 19.07.2016 Урал 0:2 Амкар Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Амкар 1:1 Урал Премьер-лига
- 24.10.2015 Урал 3:1 Амкар Премьер-лига
- 21.03.2015 Урал 1:0 Амкар Премьер-лига
- 15.09.2014 Амкар 2:1 Урал Премьер-лига
- 18.04.2014 Амкар 0:2 Урал Премьер-лига
- 17.08.2013 Урал 0:0 Амкар Премьер-лига
- 16.04.2008 Амкар 1:0 Урал Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - АмкарДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 54 минуты, которая состоится 06.05.2018.
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Прогнозы на матч Урал - Амкар
Урал
72.9% (70)
Ничья:
15.6% (15)
Амкар
11.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Урал:
39.6% (38)
2:1 Урал:
21.9% (21)
1:1 Ничья:
11.5% (11)
2:0 Урал:
7.3% (7)
1:2 Амкар:
5.2% (5)
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