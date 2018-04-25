Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Краснодар

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: им. Ленина
Позже
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 30.04.2018 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 22.04.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.03.2018 СКА-Хабаровск 1:0 КамАЗ ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 12.02.2018 Гонвед 1:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.02.2018 Зброёвка 0:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 07.02.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Балтика ТМК
- 22.01.2018 Нефтчи 1:8 СКА-Хабаровск ТМК
- 20.01.2018 KF Tirana 2:2 СКА-Хабаровск ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 03.12.2017 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 27.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 СКА-Хабаровск 1:2 Арсенал Тула ПЛ
Краснодар (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 30.04.2018 Краснодар 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 08.02.2018 Видеотон 1:0 Краснодар ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
- 29.10.2017 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск Премьер-лига
- 06.10.2010 СКА-Хабаровск 1:0 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 04.06.2010 Краснодар 3:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 11.10.2009 Краснодар 3:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 13.06.2009 СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - КраснодарДо начала игры осталось 1 день 6 часов 55 минут, которая состоится 05.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Краснодар
СКА-Хабаровск
2.4% (3)
Ничья:
4.8% (6)
Краснодар
92.7% (115)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Краснодар:
28.2% (35)
0:2 Краснодар:
25% (31)
1:2 Краснодар:
17.7% (22)
0:3 Краснодар:
8.1% (10)
1:3 Краснодар:
7.3% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация