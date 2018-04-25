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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Краснодар

До начала игры осталось 1 день 6 часов 55 минут, которая состоится 05.05.2018.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Краснодар
СКА-Хабаровск
2.4% (3)
Ничья:
4.8% (6)
Краснодар
92.7% (115)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
28.2% (35)
Краснодар:
25% (31)
Краснодар:
17.7% (22)
Краснодар:
8.1% (10)
Краснодар:
7.3% (9)
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