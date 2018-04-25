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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.04.2018 Амкар 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 26.11.2017 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 28.10.2017 Ростов 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 22.04.2017 Ростов 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 02.04.2016 Ростов 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 13.09.2015 Спартак Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 13.04.2015 Ростов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 04.12.2014 Спартак Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 08.12.2013 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 26.10.2013 Спартак Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 06.04.2013 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2012 Ростов 0:0 Спартак Москва Кубок
- 23.09.2012 Спартак Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 26.06.2011 Спартак Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
- 14.03.2011 Ростов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.10.2010 Спартак Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 09.07.2010 Ростов 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 01.11.2009 Спартак Москва 5:1 Ростов Премьер-лига
- 11.07.2009 Ростов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.03.2009 Спартак Москва 2:0 Ростов Товарищеские матчи. Сборные
- 03.11.2007 Спартак Москва 3:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|40 - 19
|57
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|49 - 31
|53
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|41 - 22
|52
|4.
|Краснодар
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|44 - 29
|50
|5.
|Зенит
|Заявка
|28
|13
|11
|4
|40 - 20
|50
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 35
|39
|7.
|Уфа
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|29 - 30
|39
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|31 - 29
|37
|9.
|Рубин
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|31 - 24
|36
|10.
|Ахмат
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 34
|35
|11.
|Ростов
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 26
|34
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|26 - 29
|34
|13.
|Амкар
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|18 - 30
|31
|14.
|Анжи
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|30 - 51
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|22 - 47
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|16 - 48
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - РостовДо начала игры осталось 1 день 14 часов 54 минуты, которая состоится 05.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Спартак Москва
86.7% (98)
Ничья:
9.7% (11)
Ростов
3.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
29.2% (33)
1:0 Спартак Москва:
26.5% (30)
2:0 Спартак Москва:
18.6% (21)
1:1 Ничья:
8% (9)
3:1 Спартак Москва:
6.2% (7)
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