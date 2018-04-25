  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Ростов
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Спартак Москва
86.7% (98)
Ничья:
9.7% (11)
Ростов
3.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
29.2% (33)
Спартак Москва:
26.5% (30)
Спартак Москва:
18.6% (21)
Ничья:
8% (9)
Спартак Москва:
6.2% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация