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Тамбов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Оренбург

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 53 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Тамбов - Оренбург
Тамбов
35.9% (33)
Ничья:
39.1% (36)
Оренбург
25% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (32)
Тамбов:
16.3% (15)
Тамбов:
14.1% (13)
Оренбург:
10.9% (10)
Оренбург:
9.8% (9)
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