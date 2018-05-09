Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - ФК Химки

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Ротор-Волгоград (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 02.05.2018 Ротор-Волгоград 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Олимпиец 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 21.04.2018 Ротор-Волгоград 4:2 Луч-Энергия ФПД
- 15.04.2018 Кубань 2:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 11.04.2018 Ротор-Волгоград 1:1 Авангард Курск ФПД
- 07.04.2018 Ротор-Волгоград 0:0 Факел ФПД
- 31.03.2018 Зенит-2 0:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Енисей ФПД
- 17.03.2018 Балтика 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 10.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Спартак-2 ФПД
- 04.03.2018 Ротор-Волгоград 1:0 Тамбов ФПД
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Локомотив-Казанка 0:2 Ротор-Волгоград КФ
- 11.02.2018 Ротор-Волгоград 1:1 Краснодар-2 КФ
- 25.11.2017 Ротор-Волгоград 0:2 Оренбург ФПД
- 18.11.2017 Сибирь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 12.11.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Тюмень ФПД
- 08.11.2017 Ротор-Волгоград 0:0 Динамо СПб ФПД
- 04.11.2017 Ротор-Волгоград 1:1 Шинник ФПД
ФК Химки (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.05.2018 ФК Химки 1:3 Факел ФПД
- 02.05.2018 Зенит-2 1:0 ФК Химки ФПД
- 28.04.2018 ФК Химки 2:1 Енисей ФПД
- 21.04.2018 Балтика 0:0 ФК Химки ФПД
- 16.04.2018 ФК Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 ФК Химки ФПД
- 07.04.2018 ФК Химки 0:1 Оренбург ФПД
- 31.03.2018 Сибирь 2:0 ФК Химки ФПД
- 24.03.2018 ФК Химки 1:0 Тюмень ФПД
- 16.03.2018 Динамо СПб 2:1 ФК Химки ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Волгарь 0:2 ФК Химки ФПД
- 25.11.2017 Авангард Курск 0:0 ФК Химки ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
- 08.11.2017 ФК Химки 0:2 Олимпиец ФПД
- 04.11.2017 Луч-Энергия 1:1 ФК Химки ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Факел 0:1 ФК Химки ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
Последние игры между собой
Ротор-Волгоград: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
ФК Химки: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
- 08.07.2017 ФК Химки 3:0 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 16.11.2012 ФК Химки 1:0 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
- 22.07.2012 Ротор-Волгоград 1:0 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 06.11.2010 Ротор-Волгоград 0:1 ФК Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 09.07.2010 ФК Химки 1:3 Ротор-Волгоград ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|58 - 25
|83
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|26
|4
|7
|60 - 21
|82
|3.
|Енисей
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|66 - 31
|78
|4.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|56 - 35
|67
|5.
|Балтика
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|41 - 34
|61
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|51 - 45
|55
|7.
|Сибирь
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|37 - 29
|53
|8.
|Шинник
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|45 - 44
|53
|9.
|Кубань
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 44
|48
|10.
|Волгарь
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|39 - 44
|45
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|41 - 43
|45
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|32 - 46
|43
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 48
|41
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|33 - 53
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|45 - 63
|39
|16.
|Тюмень
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|40 - 51
|39
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|42 - 59
|37
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 44
|37
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|38 - 52
|37
|20.
|Факел
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|25 - 51
|32
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - ФК ХимкиДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - ФК Химки
Ротор-Волгоград
69.1% (56)
Ничья:
18.5% (15)
ФК Химки
12.3% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ротор-Волгоград:
42% (34)
2:1 Ротор-Волгоград:
17.3% (14)
1:1 Ничья:
16% (13)
1:2 ФК Химки:
8.6% (7)
2:0 Ротор-Волгоград:
7.4% (6)
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