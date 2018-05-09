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Ротор-Волгоград
 
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ФК Химки
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Текстовая онлайн трансляция матча Ротор-Волгоград - ФК Химки

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Ротор-Волгоград - ФК Химки
Ротор-Волгоград
69.1% (56)
Ничья:
18.5% (15)
ФК Химки
12.3% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ротор-Волгоград:
42% (34)
Ротор-Волгоград:
17.3% (14)
Ничья:
16% (13)
ФК Химки:
8.6% (7)
Ротор-Волгоград:
7.4% (6)
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