Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Крылья Советов

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Луч-Энергия (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.05.2018 Олимпиец 1:0 Луч-Энергия ФПД
- 02.05.2018 Луч-Энергия 2:2 Авангард Курск ФПД
- 28.04.2018 Луч-Энергия 2:2 Кубань ФПД
- 21.04.2018 Ротор-Волгоград 4:2 Луч-Энергия ФПД
- 15.04.2018 Факел 3:1 Луч-Энергия ФПД
- 11.04.2018 Зенит-2 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.04.2018 Луч-Энергия 0:1 Енисей ФПД
- 31.03.2018 Луч-Энергия 0:0 Балтика ФПД
- 24.03.2018 Луч-Энергия 1:1 Спартак-2 ФПД
- 17.03.2018 Тамбов 2:1 Луч-Энергия ФПД
- 10.03.2018 Луч-Энергия 1:0 Оренбург ФПД
- 04.03.2018 Сибирь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 19.02.2018 Рига 0:3 Луч-Энергия КФ
- 16.02.2018 Тамбов 0:0 Луч-Энергия КФ
- 13.02.2018 Чертаново 0:3 Луч-Энергия КФ
- 10.02.2018 Луч-Энергия 2:2 Мордовия КФ
- 22.11.2017 Луч-Энергия 4:2 Тюмень ФПД
- 18.11.2017 Динамо СПб 3:2 Луч-Энергия ФПД
- 12.11.2017 Луч-Энергия 3:1 Шинник ФПД
Крылья Советов (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Кубань ФПД
- 02.05.2018 Ротор-Волгоград 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Тамбов 0:2 Крылья Советов ФПД
- 24.03.2018 Крылья Советов 0:0 Оренбург ФПД
- 17.03.2018 Сибирь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 10.03.2018 Крылья Советов 2:0 Тюмень ФПД
- 04.03.2018 Динамо СПб 1:3 Крылья Советов ФПД
- 19.02.2018 Крылья Советов 2:0 Тамбов КФ
- 16.02.2018 Крылья Советов 1:0 Чайка Песчанокопское КФ
- 13.02.2018 Факел 0:1 Крылья Советов КФ
- 10.02.2018 Крылья Советов 0:1 Рига КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
- 18.11.2017 Волгарь 0:1 Крылья Советов ФПД
- 12.11.2017 Крылья Советов 2:0 ФК Химки ФПД
Последние игры между собой
Луч-Энергия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 08.07.2017 Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 16.05.2015 Луч-Энергия 0:5 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2014 Крылья Советов 2:2 Луч-Энергия ФНЛ - Первый дивизион
- 17.07.2011 Луч-Энергия 1:0 Крылья Советов Кубок
- 16.08.2008 Луч-Энергия 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 06.04.2008 Крылья Советов 2:1 Луч-Энергия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|58 - 25
|83
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|26
|4
|7
|60 - 21
|82
|3.
|Енисей
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|66 - 31
|78
|4.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|56 - 35
|67
|5.
|Балтика
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|41 - 34
|61
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|51 - 45
|55
|7.
|Сибирь
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|37 - 29
|53
|8.
|Шинник
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|45 - 44
|53
|9.
|Кубань
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 44
|48
|10.
|Волгарь
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|39 - 44
|45
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|41 - 43
|45
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|32 - 46
|43
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 48
|41
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|33 - 53
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|45 - 63
|39
|16.
|Тюмень
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|40 - 51
|39
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|42 - 59
|37
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 44
|37
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|38 - 52
|37
|20.
|Факел
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|25 - 51
|32
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Крылья СоветовДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Луч-Энергия - Крылья Советов
Луч-Энергия
17.8% (16)
Ничья:
21.1% (19)
Крылья Советов
61.1% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Крылья Советов:
28.9% (26)
1:1 Ничья:
18.9% (17)
0:1 Крылья Советов:
17.8% (16)
1:0 Луч-Энергия:
10% (9)
0:2 Крылья Советов:
8.9% (8)
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