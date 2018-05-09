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Луч-Энергия
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Луч-Энергия - Крылья Советов

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Луч-Энергия - Крылья Советов
Луч-Энергия
17.8% (16)
Ничья:
21.1% (19)
Крылья Советов
61.1% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
28.9% (26)
Ничья:
18.9% (17)
Крылья Советов:
17.8% (16)
Луч-Энергия:
10% (9)
Крылья Советов:
8.9% (8)
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