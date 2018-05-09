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Спартак-2
 
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Сибирь
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Сибирь

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Сибирь
Спартак-2
53.8% (43)
Ничья:
31.3% (25)
Сибирь
15% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак-2:
32.5% (26)
Ничья:
26.3% (21)
Спартак-2:
15% (12)
Сибирь:
7.5% (6)
Спартак-2:
3.8% (3)
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