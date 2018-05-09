Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Шинник

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Зенит-2 (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 06.05.2018 Волгарь 3:2 Зенит-2 ФПД
- 02.05.2018 Зенит-2 1:0 ФК Химки ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Олимпиец 0:1 Зенит-2 ФПД
- 11.04.2018 Зенит-2 1:2 Луч-Энергия ФПД
- 07.04.2018 Кубань 1:0 Зенит-2 ФПД
- 31.03.2018 Зенит-2 0:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 24.03.2018 Факел 0:1 Зенит-2 ФПД
- 17.03.2018 Зенит-2 0:4 Авангард Курск ФПД
- 10.03.2018 Зенит-2 0:3 Енисей ФПД
- 04.03.2018 Балтика 0:1 Зенит-2 ФПД
- 24.11.2017 Зенит-2 1:1 Спартак-2 ФПД
- 19.11.2017 Тамбов 3:1 Зенит-2 ФПД
- 12.11.2017 Зенит-2 1:2 Оренбург ФПД
- 08.11.2017 Сибирь 3:1 Зенит-2 ФПД
- 04.11.2017 Зенит-2 1:2 Тюмень ФПД
- 29.10.2017 Динамо СПб 3:3 Зенит-2 ФПД
- 21.10.2017 Зенит-2 1:2 Волгарь ФПД
- 14.10.2017 ФК Химки 1:1 Зенит-2 ФПД
Шинник (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Балтика 0:0 Шинник ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 18.04.2018 Авангард Курск 1:0 Шинник К
- 15.04.2018 Шинник 0:0 Оренбург ФПД
- 11.04.2018 Сибирь 3:0 Шинник ФПД
- 07.04.2018 Шинник 2:0 Тюмень ФПД
- 31.03.2018 Динамо СПб 0:0 Шинник ФПД
- 24.03.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 17.03.2018 Шинник 1:1 Волгарь ФПД
- 10.03.2018 Шинник 2:0 ФК Химки ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 27.02.2018 СКА-Хабаровск 0:0 Шинник К
- 23.02.2018 Рига 1:0 Шинник КФПО
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Шинник 2:2 Ротор-Волгоград КФ
- 14.02.2018 Краснодар-2 3:3 Шинник КФ
- 11.02.2018 Шинник 2:0 Локомотив-Казанка КФ
- 25.11.2017 Крылья Советов 3:3 Шинник ФПД
Последние игры между собой
Зенит-2: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|58 - 25
|83
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|26
|4
|7
|60 - 21
|82
|3.
|Енисей
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|66 - 31
|78
|4.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|56 - 35
|67
|5.
|Балтика
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|41 - 34
|61
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|51 - 45
|55
|7.
|Сибирь
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|37 - 29
|53
|8.
|Шинник
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|45 - 44
|53
|9.
|Кубань
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 44
|48
|10.
|Волгарь
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|39 - 44
|45
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|41 - 43
|45
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|32 - 46
|43
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 48
|41
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|33 - 53
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|45 - 63
|39
|16.
|Тюмень
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|40 - 51
|39
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|42 - 59
|37
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 44
|37
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|38 - 52
|37
|20.
|Факел
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|25 - 51
|32
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - ШинникДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Зенит-2 - Шинник
Зенит-2
35.4% (28)
Ничья:
25.3% (20)
Шинник
39.2% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
22.8% (18)
1:2 Шинник:
20.3% (16)
1:0 Зенит-2:
19% (15)
2:1 Зенит-2:
12.7% (10)
0:1 Шинник:
12.7% (10)
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