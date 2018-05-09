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Зенит-2
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Шинник

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Зенит-2 - Шинник
Зенит-2
35.4% (28)
Ничья:
25.3% (20)
Шинник
39.2% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.8% (18)
Шинник:
20.3% (16)
Зенит-2:
19% (15)
Зенит-2:
12.7% (10)
Шинник:
12.7% (10)
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