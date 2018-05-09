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Кубань
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Томь

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Кубань - Томь
Кубань
65.8% (52)
Ничья:
24.1% (19)
Томь
10.1% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Кубань:
24.1% (19)
Кубань:
22.8% (18)
Ничья:
21.5% (17)
Кубань:
17.7% (14)
Томь:
3.8% (3)
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