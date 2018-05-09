Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Томь

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Кубань (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Кубань ФПД
- 02.05.2018 Кубань 0:0 Олимпиец ФПД
- 28.04.2018 Луч-Энергия 2:2 Кубань ФПД
- 22.04.2018 Кубань 0:3 Авангард Курск ФПД
- 15.04.2018 Кубань 2:1 Ротор-Волгоград ФПД
- 11.04.2018 Факел 0:2 Кубань ФПД
- 07.04.2018 Кубань 1:0 Зенит-2 ФПД
- 31.03.2018 Енисей 0:2 Кубань ФПД
- 24.03.2018 Кубань 0:1 Балтика ФПД
- 17.03.2018 Спартак-2 0:0 Кубань ФПД
- 08.03.2018 Кубань 0:0 Тамбов ФПД
- 04.03.2018 Оренбург 1:0 Кубань ФПД
- 25.11.2017 Кубань 1:0 Сибирь ФПД
- 18.11.2017 Кубань 3:1 Тюмень ФПД
- 12.11.2017 Кубань 0:1 Динамо СПб ФПД
- 08.11.2017 Шинник 0:0 Кубань ФПД
- 04.11.2017 Кубань 1:1 Волгарь ФПД
- 28.10.2017 ФК Химки 2:1 Кубань ФПД
- 21.10.2017 Кубань 2:1 Крылья Советов ФПД
- 14.10.2017 Олимпиец 0:3 Кубань ФПД
Томь (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор-Волгоград ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
- 31.03.2018 Оренбург 3:0 Томь ФПД
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 17.03.2018 Тюмень 1:1 Томь ФПД
- 10.03.2018 Томь 1:0 Динамо СПб ФПД
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФПД
- 25.11.2017 Волгарь 2:0 Томь ФПД
- 18.11.2017 ФК Химки 3:1 Томь ФПД
- 12.11.2017 Авангард Курск 3:3 Томь ФПД
- 08.11.2017 Томь 1:0 Крылья Советов ФПД
- 04.11.2017 Олимпиец 0:0 Томь ФПД
- 29.10.2017 Томь 0:0 Луч-Энергия ФПД
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Ротор-Волгоград 2:0 Томь ФПД
Последние игры между собой
Кубань: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Томь: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
- 08.07.2017 Томь 1:4 Кубань ФНЛ - Первый дивизион
- 03.07.2016 Томь 2:4 Кубань Товарищеские матчи. Клубы
- 27.05.2016 Томь 2:0 Кубань Премьер-лига
- 24.05.2016 Кубань 1:0 Томь Премьер-лига
- 04.04.2014 Кубань 2:0 Томь Премьер-лига
- 20.07.2013 Томь 1:2 Кубань Премьер-лига
- 23.07.2011 Кубань 1:3 Томь Премьер-лига
- 20.03.2011 Томь 0:1 Кубань Премьер-лига
- 16.08.2009 Томь 1:0 Кубань Премьер-лига
- 11.04.2009 Кубань 0:0 Томь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|58 - 25
|83
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|37
|26
|4
|7
|60 - 21
|82
|3.
|Енисей
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|66 - 31
|78
|4.
|Тамбов
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|56 - 35
|67
|5.
|Балтика
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|41 - 34
|61
|6.
|Динамо СПб
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|51 - 45
|55
|7.
|Сибирь
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|37 - 29
|53
|8.
|Шинник
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|45 - 44
|53
|9.
|Кубань
|Заявка
|37
|12
|12
|13
|44 - 44
|48
|10.
|Волгарь
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|39 - 44
|45
|11.
|Авангард Курск
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|41 - 43
|45
|12.
|ФК Химки
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|32 - 46
|43
|13.
|Олимпиец
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|34 - 48
|41
|14.
|Томь
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|33 - 53
|40
|15.
|Спартак-2
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|45 - 63
|39
|16.
|Тюмень
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|40 - 51
|39
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|42 - 59
|37
|18.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|35 - 44
|37
|19.
|Луч-Энергия
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|38 - 52
|37
|20.
|Факел
|Заявка
|37
|8
|8
|21
|25 - 51
|32
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Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - ТомьДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 52 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Кубань - Томь
Кубань
65.8% (52)
Ничья:
24.1% (19)
Томь
10.1% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кубань:
24.1% (19)
1:0 Кубань:
22.8% (18)
1:1 Ничья:
21.5% (17)
2:0 Кубань:
17.7% (14)
0:1 Томь:
3.8% (3)
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