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Стадион:
Суонси
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Сток Сити

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Сток Сити
Суонси
58.2% (39)
Ничья:
26.9% (18)
Сток Сити
14.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.4% (17)
Суонси:
25.4% (17)
Суонси:
23.9% (16)
Сток Сити:
10.4% (7)
Суонси:
4.5% (3)
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