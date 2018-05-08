Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Сток Сити

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 08.05.2018 Суонси 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 05.05.2018 Борнмут 1:0 Суонси ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Суонси 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Суонси ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 10.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Суонси ПЛ
- 03.03.2018 Суонси 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 27.02.2018 Суонси 2:0 Шеффилд Уэнсдей К
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Суонси К
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
Сток Сити (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 05.05.2018 Сток Сити 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 22.04.2018 Сток Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 16.04.2018 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
- 22.04.2017 Суонси 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси Премьер-лига
- 02.04.2016 Сток Сити 2:2 Суонси Премьер-лига
- 19.10.2015 Суонси 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 02.05.2015 Суонси 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 19.10.2014 Сток Сити 2:1 Суонси Премьер-лига
- 13.02.2014 Сток Сити 1:1 Суонси Премьер-лига
- 10.11.2013 Суонси 3:3 Сток Сити Премьер-лига
- 19.01.2013 Суонси 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 29.09.2012 Сток Сити 2:0 Суонси Премьер-лига
- 26.02.2012 Сток Сити 2:0 Суонси Премьер-лига
- 02.10.2011 Суонси 2:0 Сток Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
-
Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Сток СитиДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
-
Ранхель покинет "Суонси" — 22:42
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Прогнозы на матч Суонси - Сток Сити
Суонси
58.2% (39)
Ничья:
26.9% (18)
Сток Сити
14.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.4% (17)
1:0 Суонси:
25.4% (17)
2:1 Суонси:
23.9% (16)
1:2 Сток Сити:
10.4% (7)
2:0 Суонси:
4.5% (3)
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