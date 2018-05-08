Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Борнмут

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Стадион: Терф Мур
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 28.04.2018 Бёрнли 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.04.2018 Сток Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 10.03.2018 Вест Хэм 0:3 Бёрнли ПЛ
- 03.03.2018 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.02.2018 Суонси 1:0 Бёрнли ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 05.05.2018 Борнмут 1:0 Суонси ПЛ
- 28.04.2018 Саутгемптон 2:1 Борнмут ПЛ
- 18.04.2018 Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 07.04.2018 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 03.02.2018 Борнмут 2:1 Сток Сити ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - БорнмутДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Борнмут
Бёрнли
70.8% (46)
Ничья:
18.5% (12)
Борнмут
10.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бёрнли:
40% (26)
2:1 Бёрнли:
18.5% (12)
1:1 Ничья:
15.4% (10)
2:0 Бёрнли:
9.2% (6)
1:2 Борнмут:
7.7% (5)
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