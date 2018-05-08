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Стадион:
Бёрнли
 
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Борнмут
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Борнмут

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Борнмут
Бёрнли
70.8% (46)
Ничья:
18.5% (12)
Борнмут
10.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Бёрнли:
40% (26)
Бёрнли:
18.5% (12)
Ничья:
15.4% (10)
Бёрнли:
9.2% (6)
Борнмут:
7.7% (5)
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