Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Брайтон

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.04.2018 Бёрнли 0:0 Брайтон ПЛ
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Кристал Пэлас 3:2 Брайтон ПЛ
- 07.04.2018 Брайтон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 17.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон К
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 24.02.2018 Брайтон 4:1 Суонси ПЛ
- 17.02.2018 Брайтон 3:1 Ковентри К
- 10.02.2018 Сток Сити 1:1 Брайтон ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Мидлсбро 0:1 Брайтон К
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Клопп и Бувач близки к перемирию — 20:53
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Ливерпуль
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Брайтон
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
43.5% (30)
2:1 Ливерпуль:
11.6% (8)
3:0 Ливерпуль:
11.6% (8)
3:1 Ливерпуль:
10.1% (7)
1:0 Ливерпуль:
5.8% (4)
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