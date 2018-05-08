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Саутгемптон
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон
19.7% (13)
Ничья:
12.1% (8)
Манчестер Сити
68.2% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
24.2% (16)
Манчестер Сити:
21.2% (14)
Манчестер Сити:
13.6% (9)
Саутгемптон:
10.6% (7)
Ничья:
7.6% (5)
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