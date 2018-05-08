Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Сити

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 08.05.2018 Суонси 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 05.05.2018 Эвертон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 28.04.2018 Саутгемптон 2:1 Борнмут ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 15.04.2017 Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.05.2016 Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.11.2015 Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 24.05.2015 Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 30.11.2014 Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.04.2014 Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 07.12.2013 Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.02.2013 Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 19.08.2012 Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
-
Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон
19.7% (13)
Ничья:
12.1% (8)
Манчестер Сити
68.2% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
24.2% (16)
1:3 Манчестер Сити:
21.2% (14)
0:2 Манчестер Сити:
13.6% (9)
2:1 Саутгемптон:
10.6% (7)
1:1 Ничья:
7.6% (5)
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