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Ньюкасл
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Ньюкасл
13.6% (9)
Ничья:
6.1% (4)
Челси
80.3% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
45.5% (30)
Челси:
16.7% (11)
Челси:
10.6% (7)
Ньюкасл:
7.6% (5)
Челси:
6.1% (4)
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