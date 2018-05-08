Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси

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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Уотфорд 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.04.2018 Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 23.04.2018 Эвертон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 31.03.2018 Ньюкасл 1:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Борнмут 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 09.05.2018 Челси 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 28.04.2018 Суонси 0:1 Челси ПЛ
- 22.04.2018 Челси 2:0 Саутгемптон К
- 19.04.2018 Бёрнли 1:2 Челси ПЛ
- 14.04.2018 Саутгемптон 2:3 Челси ПЛ
- 08.04.2018 Челси 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 25.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси ПЛ
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл Кубок
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 13.02.2016 Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.09.2015 Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига
- 10.01.2015 Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 06.12.2014 Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига
- 08.02.2014 Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 02.11.2013 Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига
- 02.02.2013 Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига
- 25.08.2012 Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 02.05.2012 Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 03.12.2011 Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига
- 15.05.2011 Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 28.11.2010 Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
- 22.09.2010 Челси 3:4 Ньюкасл Кубок Carling
- 04.04.2009 Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
- 22.11.2008 Челси 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 05.05.2008 Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига
- 29.12.2007 Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Ньюкасл
13.6% (9)
Ничья:
6.1% (4)
Челси
80.3% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
45.5% (30)
0:2 Челси:
16.7% (11)
0:1 Челси:
10.6% (7)
2:1 Ньюкасл:
7.6% (5)
1:3 Челси:
6.1% (4)
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