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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Лестер
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лестер

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм
84.6% (55)
Ничья:
10.8% (7)
Лестер
4.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
27.7% (18)
Тоттенхэм:
27.7% (18)
Тоттенхэм:
12.3% (8)
Ничья:
7.7% (5)
Тоттенхэм:
7.7% (5)
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