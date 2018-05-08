Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лестер

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
Лестер (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 05.05.2018 Лестер 0:2 Вест Хэм ПЛ
- 28.04.2018 Кристал Пэлас 5:0 Лестер ПЛ
- 19.04.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 14.04.2018 Бёрнли 2:1 Лестер ПЛ
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 31.03.2018 Брайтон 0:2 Лестер ПЛ
- 18.03.2018 Лестер 1:2 Челси К
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Лестер 1:1 Борнмут ПЛ
- 24.02.2018 Лестер 1:1 Сток Сити ПЛ
- 16.02.2018 Лестер 1:0 Шеффилд Юнайтед К
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 27.01.2018 Питерборо Юнайтед 1:5 Лестер К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 16.01.2018 Лестер 2:0 Флитвуд Таун К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.05.2017 Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига
- 20.01.2016 Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок
- 13.01.2016 Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига
- 10.01.2016 Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок
- 22.08.2015 Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 21.03.2015 Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига
- 24.01.2015 Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок
- 26.12.2014 Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ЛестерДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм
84.6% (55)
Ничья:
10.8% (7)
Лестер
4.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
27.7% (18)
2:0 Тоттенхэм:
27.7% (18)
3:1 Тоттенхэм:
12.3% (8)
1:1 Ничья:
7.7% (5)
1:0 Тоттенхэм:
7.7% (5)
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