Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 05.05.2018 Сток Сити 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.04.2018 Кристал Пэлас 5:0 Лестер ПЛ
- 21.04.2018 Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.04.2018 Кристал Пэлас 3:2 Брайтон ПЛ
- 07.04.2018 Борнмут 2:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 10.03.2018 Челси 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 28.04.2018 Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 15.04.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 07.04.2018 Вест Бромвич 1:1 Суонси ПЛ
- 31.03.2018 Вест Бромвич 1:2 Бёрнли ПЛ
- 17.03.2018 Борнмут 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 10.03.2018 Вест Бромвич 1:4 Лестер ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 04.03.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 13.08.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 27.02.2016 Вест Бромвич 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 03.10.2015 Кристал Пэлас 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 18.04.2015 Кристал Пэлас 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 25.10.2014 Вест Бромвич 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 08.02.2014 Кристал Пэлас 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 04.01.2014 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас Кубок
- 02.11.2013 Вест Бромвич 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.04.2010 Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич .Чемпионшип
- 26.09.2009 Вест Бромвич 0:1 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 12.03.2008 Вест Бромвич 1:1 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 01.12.2007 Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|31
|4
|2
|105 - 27
|97
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|67 - 28
|78
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|69 - 32
|74
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|20
|12
|5
|80 - 38
|72
|5.
|Челси
|Заявка
|37
|21
|7
|9
|62 - 35
|70
|6.
|Арсенал
|Заявка
|37
|18
|6
|13
|73 - 51
|60
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|35 - 37
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 55
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|52 - 55
|47
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|36 - 47
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|44 - 63
|41
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 55
|41
|13.
|Борнмут
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|43 - 60
|41
|14.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|34 - 50
|40
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|45 - 67
|39
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 57
|37
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 55
|36
|18.
|Суонси
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 54
|33
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|31 - 54
|31
|20.
|Сток Сити
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 67
|30
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас
62.5% (40)
Ничья:
14.1% (9)
Вест Бромвич
23.4% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кристал Пэлас:
32.8% (21)
1:0 Кристал Пэлас:
20.3% (13)
0:1 Вест Бромвич:
10.9% (7)
1:1 Ничья:
10.9% (7)
1:2 Вест Бромвич:
7.8% (5)
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