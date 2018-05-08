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Кристал Пэлас
 
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Вест Бромвич
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вест Бромвич

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вест Бромвич
Кристал Пэлас
62.5% (40)
Ничья:
14.1% (9)
Вест Бромвич
23.4% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
32.8% (21)
Кристал Пэлас:
20.3% (13)
Вест Бромвич:
10.9% (7)
Ничья:
10.9% (7)
Вест Бромвич:
7.8% (5)
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