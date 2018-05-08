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Манчестер Юнайтед
 
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Уотфорд
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 2 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед
93.8% (61)
Ничья:
3.1% (2)
Уотфорд
3.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
49.2% (32)
Манчестер Юнайтед:
13.8% (9)
Манчестер Юнайтед:
10.8% (7)
Манчестер Юнайтед:
10.8% (7)
Манчестер Юнайтед:
4.6% (3)
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