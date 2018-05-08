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Стадион:
Краснодар
 
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Рубин
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Рубин
Краснодар
83.3% (60)
Ничья:
9.7% (7)
Рубин
6.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
33.3% (24)
Краснодар:
29.2% (21)
Краснодар:
12.5% (9)
Краснодар:
5.6% (4)
Ничья:
4.2% (3)
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