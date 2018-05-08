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Стадион: Краснодар
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.05.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Краснодар ПЛ
- 30.04.2018 Краснодар 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Зенит 1:2 Краснодар ПЛ
- 01.04.2018 Краснодар 1:1 Анжи ПЛ
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Динамо Москва 0:0 Краснодар ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 10.02.2018 Краснодар 7:1 Хэбей Форчун ТМК
- 08.02.2018 Видеотон 1:0 Краснодар ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Краснодар 1:3 Астана ТМК
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Краснодар 3:2 Ахмат ПЛ
- 26.11.2017 Урал 0:1 Краснодар ПЛ
Рубин (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Динамо Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 02.03.2018 Анжи 1:1 Рубин ПЛ
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 21.02.2018 Рубин 1:1 Лиллестрём ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 06.02.2018 Рубин 2:0 Диошдьёр ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 28.01.2018 Рубин 1:0 Богемианс-1905 ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 09.12.2017 Рубин 3:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 10
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига
- 02.10.2016 Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига
- 07.05.2016 Рубин 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 25.10.2015 Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига
- 07.04.2015 Рубин 1:2 Краснодар Премьер-лига
- 09.11.2014 Краснодар 2:0 Рубин Премьер-лига
- 10.11.2013 Рубин 0:1 Краснодар Премьер-лига
- 29.09.2013 Краснодар 1:0 Рубин Премьер-лига
- 26.05.2013 Рубин 2:0 Краснодар Премьер-лига
- 23.07.2012 Краснодар 2:1 Рубин Премьер-лига
- 10.09.2011 Краснодар 3:1 Рубин Премьер-лига
- 08.05.2011 Рубин 2:1 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - РубинДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Краснодар - Рубин
Краснодар
83.3% (60)
Ничья:
9.7% (7)
Рубин
6.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
33.3% (24)
1:0 Краснодар:
29.2% (21)
2:0 Краснодар:
12.5% (9)
3:1 Краснодар:
5.6% (4)
0:0 Ничья:
4.2% (3)
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