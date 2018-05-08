  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Ростов
 
Позже
Урал
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 4 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Ростов
80.3% (61)
Ничья:
13.2% (10)
Урал
6.6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
38.2% (29)
Ростов:
22.4% (17)
Ничья:
11.8% (9)
Ростов:
11.8% (9)
Урал:
3.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация