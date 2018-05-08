Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ростов Арена
Предыдущие игры
Ростов (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов ПЛ
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 08.02.2018 Олимпия Любляна 3:3 Ростов ТМК
- 05.02.2018 Будучность 0:0 Ростов ТМК
- 01.02.2018 Дукла Прага 1:3 Ростов ТМК
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 20.02.2018 Шинник 0:2 Урал КФ
- 18.02.2018 Урал 1:0 Арарат Москва КФ
- 14.02.2018 Урал 3:0 Спартак-2 КФ
- 11.02.2018 Тюмень 2:3 Урал КФ
- 08.02.2018 Урал 5:2 Гомель ТМК
- 29.01.2018 Урал 2:1 Арарат Москва ТМК
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 08.12.2017 Урал 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
Последние игры между собой
Ростов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов Премьер-лига
- 30.11.2016 Урал 1:0 Ростов Премьер-лига
- 07.08.2016 Ростов 0:0 Урал Премьер-лига
- 16.05.2016 Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
- 07.11.2015 Урал 1:2 Ростов Премьер-лига
- 05.04.2015 Урал 0:1 Ростов Премьер-лига
- 31.10.2014 Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
- 08.11.2013 Урал 1:4 Ростов Премьер-лига
- 30.09.2013 Ростов 1:1 Урал Премьер-лига
- 06.08.2008 Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 22.04.2008 Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - УралДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 4 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Ростов
80.3% (61)
Ничья:
13.2% (10)
Урал
6.6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ростов:
38.2% (29)
2:1 Ростов:
22.4% (17)
1:1 Ничья:
11.8% (9)
2:0 Ростов:
11.8% (9)
1:2 Урал:
3.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация