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Зенит
 
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СКА-Хабаровск
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - СКА-Хабаровск

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 4 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - СКА-Хабаровск
Зенит
87.7% (64)
Ничья:
4.1% (3)
СКА-Хабаровск
8.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
34.2% (25)
Зенит:
13.7% (10)
Зенит:
12.3% (9)
Зенит:
11% (8)
Зенит:
9.6% (7)
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