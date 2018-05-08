Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - СКА-Хабаровск

Стадион: Санкт-Петербург
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - СКА-ХабаровскДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 4 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Зенит - СКА-Хабаровск
Зенит
87.7% (64)
Ничья:
4.1% (3)
СКА-Хабаровск
8.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
34.2% (25)
3:0 Зенит:
13.7% (10)
1:0 Зенит:
12.3% (9)
4:0 Зенит:
11% (8)
2:1 Зенит:
9.6% (7)
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