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Стадион:
Динамо Москва
 
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Спартак Москва
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Спартак Москва, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Динамо Москва
9% (7)
Ничья:
24.4% (19)
Спартак Москва
66.7% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
37.2% (29)
Ничья:
19.2% (15)
Спартак Москва:
11.5% (9)
Спартак Москва:
6.4% (5)
Ничья:
5.1% (4)
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