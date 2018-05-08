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Уфа
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Тосно

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Уфа - Тосно
Уфа
66.7% (52)
Ничья:
19.2% (15)
Тосно
14.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
35.9% (28)
Уфа:
17.9% (14)
Ничья:
12.8% (10)
Уфа:
9% (7)
Тосно:
7.7% (6)
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