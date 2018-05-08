Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Тосно

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Стадион: Нефтяник
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.05.2018 Рубин 0:0 Уфа ПЛ
- 30.04.2018 Уфа 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 22.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 01.04.2018 Уфа 1:2 Зенит ПЛ
- 25.03.2018 Уфа 3:0 Металлург Аша ТМК
- 17.03.2018 Краснодар 0:1 Уфа ПЛ
- 10.03.2018 Уфа 3:2 Анжи ПЛ
- 04.03.2018 Уфа 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 24.02.2018 Уфа 2:1 Ред Эрроуз ТМК
- 21.02.2018 Леванте 1:1 Уфа ТМК
- 18.02.2018 Уфа 3:1 Вентспилс ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:1 Чукарички ТМК
- 09.02.2018 Уфа 0:0 Лиепая ТМК
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 03.02.2018 Уфа 2:3 Слован Либерец ТМК
- 25.01.2018 Уфа 1:0 Висла ТМК
- 22.01.2018 Алки Ороклинис 0:7 Уфа ТМК
- 10.12.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
Тосно (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 09.05.2018 Тосно 2:1 Авангард Курск К
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 Спартак Москва 1:1 Тосно К
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тосно: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ТосноДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уфа - Тосно
Уфа
66.7% (52)
Ничья:
19.2% (15)
Тосно
14.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уфа:
35.9% (28)
2:1 Уфа:
17.9% (14)
1:1 Ничья:
12.8% (10)
2:0 Уфа:
9% (7)
1:2 Тосно:
7.7% (6)
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