Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Ахмат

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Стадион: Звезда
Предыдущие игры
Амкар (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 29.04.2018 Амкар 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 22.04.2018 Тосно 0:2 Амкар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 14.04.2018 Амкар 0:3 Рубин ПЛ
- 07.04.2018 СКА-Хабаровск 0:2 Амкар ПЛ
- 31.03.2018 Амкар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 09.03.2018 Амкар 0:2 Арсенал Тула ПЛ
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 27.02.2018 Амкар 0:0 Авангард Курск К
- 19.02.2018 Амкар 1:1 Динамо СПб ТМК
- 18.02.2018 Амкар 0:1 Динамо Батуми ТМК
- 15.02.2018 Амкар 2:0 Алашкерт ТМК
- 11.02.2018 Будучность 0:3 Амкар ТМК
- 07.02.2018 Динамо Москва 2:1 Амкар ТМК
- 31.01.2018 Црвена Звезда 1:1 Амкар ТМК
- 27.01.2018 Берое 1:0 Амкар ТМК
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 10.12.2017 Амкар 1:3 Краснодар ПЛ
- 03.12.2017 Уфа 3:0 Амкар ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
- 31.03.2018 Ахмат 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 04.03.2018 Арсенал Тула 1:0 Ахмат ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Москва 3:2 Ахмат ТМК
- 19.02.2018 Анжи 1:1 Ахмат ТМК
- 18.02.2018 Ахмат 1:1 Иртыш Павлодар ТМК
- 16.02.2018 Ахмат 0:0 Вайле ТМК
- 10.02.2018 Ахмат 1:1 Гонвед ТМК
- 07.02.2018 Ахмат 0:0 Жальгирис ТМК
- 04.02.2018 Ахмат 2:1 Зета ТМК
- 25.01.2018 Ахмат 1:0 Кызыл-Жар ТМК
- 21.01.2018 Славия София 1:3 Ахмат ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ахмат: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 16.07.2017 Ахмат 1:0 Амкар Премьер-лига
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 17.09.2016 Ахмат 1:3 Амкар Премьер-лига
- 12.05.2016 Ахмат 2:0 Амкар Премьер-лига
- 02.11.2015 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 25.04.2015 Амкар 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 04.08.2014 Ахмат 4:0 Амкар Премьер-лига
- 05.04.2014 Амкар 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 20.07.2013 Ахмат 1:1 Амкар Премьер-лига
- 27.04.2013 Ахмат 2:1 Амкар Премьер-лига
- 21.10.2012 Амкар 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 06.05.2012 Ахмат 3:1 Амкар Премьер-лига
- 01.04.2012 Амкар 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 22.10.2011 Ахмат 1:0 Амкар Премьер-лига
- 14.06.2011 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 06.11.2010 Амкар 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 18.07.2010 Ахмат 1:0 Амкар Премьер-лига
- 20.09.2009 Амкар 1:0 Ахмат Премьер-лига
- 10.05.2009 Ахмат 2:2 Амкар Премьер-лига
- 05.10.2008 Амкар 0:0 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|41 - 19
|60
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|51 - 31
|56
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|47 - 22
|55
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|45 - 29
|53
|5.
|Зенит
|Заявка
|29
|13
|11
|5
|40 - 21
|50
|6.
|Уфа
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|29 - 30
|40
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|33 - 41
|39
|8.
|Ахмат
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 34
|38
|9.
|Рубин
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|31 - 24
|37
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|28 - 30
|37
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|31 - 31
|37
|12.
|Амкар
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|20 - 30
|34
|13.
|Ростов
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|26 - 28
|34
|14.
|Анжи
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|30 - 53
|24
|15.
|Тосно
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|23 - 49
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|16 - 49
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - АхматДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Ахмат
Амкар
62.3% (48)
Ничья:
27.3% (21)
Ахмат
10.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амкар:
32.5% (25)
1:1 Ничья:
22.1% (17)
2:1 Амкар:
18.2% (14)
1:2 Ахмат:
6.5% (5)
2:0 Амкар:
5.2% (4)
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