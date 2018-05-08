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Амкар
 
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Ахмат
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Текстовая онлайн трансляция матча Амкар - Ахмат

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 3 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Амкар - Ахмат
Амкар
62.3% (48)
Ничья:
27.3% (21)
Ахмат
10.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Амкар:
32.5% (25)
Ничья:
22.1% (17)
Амкар:
18.2% (14)
Ахмат:
6.5% (5)
Амкар:
5.2% (4)
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