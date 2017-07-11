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Уиган (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 07.05.2017 Уиган 1:1 Лидс Ч
- 29.04.2017 Рединг 1:0 Уиган Ч
- 22.04.2017 Уиган 0:0 Кардифф Сити Ч
- 17.04.2017 Брайтон 2:1 Уиган Ч
- 13.04.2017 Уиган 3:2 Барнсли Ч
- 08.04.2017 Уиган 3:2 Ротерхэм Ч
- 04.04.2017 Ипсвич 3:0 Уиган Ч
- 01.04.2017 Ньюкасл 2:1 Уиган Ч
- 18.03.2017 Уиган 0:2 Астон Вилла Ч
- 11.03.2017 Уиган 0:1 Бристоль Сити Ч
- 07.03.2017 Бирмингем 0:1 Уиган Ч
- 04.03.2017 Блэкберн 1:0 Уиган Ч
- 25.02.2017 Уиган 0:0 Ноттингем Форест Ч
- 21.02.2017 КПР 2:1 Уиган Ч
- 18.02.2017 Уиган 0:0 Престон Норт Энд Ч
- 14.02.2017 Вулверхэмптон 0:1 Уиган Ч
- 11.02.2017 Фулхэм 3:2 Уиган Ч
- 07.02.2017 Уиган 2:2 Норвич Ч
- 03.02.2017 Уиган 0:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 29.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Уиган К
Ливерпуль (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 21.05.2017 Ливерпуль 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 01.05.2017 Уотфорд 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 23.04.2017 Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.04.2017 Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 08.04.2017 Сток Сити 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 05.04.2017 Ливерпуль 2:2 Борнмут ПЛ
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон ПЛ
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 12.03.2017 Ливерпуль 2:1 Бёрнли ПЛ
- 04.03.2017 Ливерпуль 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.02.2017 Лестер 3:1 Ливерпуль ПЛ
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 31.01.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 28.01.2017 Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон К
- 25.01.2017 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон КЛ
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Уиган: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
- 17.07.2016 Уиган 0:2 Ливерпуль Товарищеские матчи. Клубы
- 02.03.2013 Уиган 0:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.11.2012 Ливерпуль 3:0 Уиган Премьер-лига
- 24.03.2012 Ливерпуль 1:2 Уиган Премьер-лига
- 22.12.2011 Уиган 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 12.02.2011 Ливерпуль 1:1 Уиган Премьер-лига
- 10.11.2010 Уиган 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.03.2010 Уиган 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 16.12.2009 Ливерпуль 2:1 Уиган Премьер-лига
- 28.01.2009 Уиган 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 18.10.2008 Ливерпуль 3:2 Уиган Премьер-лига
- 03.01.2008 Ливерпуль 1:1 Уиган Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 20 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уиган - Ливерпуль, который состоится 14.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уиган - Ливерпуль, который состоится 14.07.2017.
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Прогнозы на матч Уиган - Ливерпуль
Уиган
6% (5)
Ничья:
7.1% (6)
Ливерпуль
86.9% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
34.5% (29)
0:2 Ливерпуль:
23.8% (20)
1:3 Ливерпуль:
15.5% (13)
0:1 Ливерпуль:
8.3% (7)
1:1 Ничья:
6% (5)
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