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Уиган
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уиган - Ливерпуль, который состоится 14.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Уиган - Ливерпуль
Уиган
6% (5)
Ничья:
7.1% (6)
Ливерпуль
86.9% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
34.5% (29)
Ливерпуль:
23.8% (20)
Ливерпуль:
15.5% (13)
Ливерпуль:
8.3% (7)
Ничья:
6% (5)
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