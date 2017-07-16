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Халл Сити
 
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Бристоль Роверс
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бристоль Роверс, который состоится 18.07.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Бристоль Роверс
Халл Сити
37.5% (3)
Ничья:
0% (0)
Бристоль Роверс
62.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
25% (2)
Бристоль Роверс:
25% (2)
Бристоль Роверс:
25% (2)
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