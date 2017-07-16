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Халл Сити (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 15.07.2017 Халл Сити 1:2 Оксфорд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Халл Сити 1:7 Тоттенхэм ПЛ
- 14.05.2017 Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити ПЛ
- 06.05.2017 Халл Сити 0:2 Сандерленд ПЛ
- 29.04.2017 Саутгемптон 0:0 Халл Сити ПЛ
- 22.04.2017 Халл Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 15.04.2017 Сток Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 08.04.2017 Манчестер Сити 3:1 Халл Сити ПЛ
- 05.04.2017 Халл Сити 4:2 Мидлсбро ПЛ
- 01.04.2017 Халл Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.03.2017 Эвертон 4:0 Халл Сити ПЛ
- 11.03.2017 Халл Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 04.03.2017 Лестер 3:1 Халл Сити ПЛ
- 25.02.2017 Халл Сити 1:1 Бёрнли ПЛ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Халл Сити 2:0 Ливерпуль ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Фулхэм 4:1 Халл Сити К
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити ПЛ
Бристоль Роверс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.04.2017 Бристоль Роверс 3:4 Миллуолл ПЛ
- 22.04.2017 Питерборо Юнайтед 4:2 Бристоль Роверс ПЛ
- 17.04.2017 Бристоль Роверс 1:0 Олдхэм Атлетик ПЛ
- 14.04.2017 Джиллингем 3:1 Бристоль Роверс ПЛ
- 08.04.2017 Уимблдон 0:1 Бристоль Роверс ПЛ
- 01.04.2017 Бристоль Роверс 2:0 Шрусбери Таун ПЛ
- 25.03.2017 Ковентри 1:0 Бристоль Роверс ПЛ
- 18.03.2017 Бристоль Роверс 2:1 Честерфилд ПЛ
- 14.03.2017 Бёри 3:0 Бристоль Роверс ПЛ
- 11.03.2017 Бристоль Роверс 2:0 Саутенд ПЛ
- 04.03.2017 Оксфорд Юнайтед 0:2 Бристоль Роверс ПЛ
- 28.02.2017 Болтон 1:1 Бристоль Роверс ПЛ
- 25.02.2017 Бристоль Роверс 1:1 Сканторп ПЛ
- 18.02.2017 Порт Вейл 1:1 Бристоль Роверс ПЛ
- 14.02.2017 Бристоль Роверс 0:0 Шеффилд Юнайтед ПЛ
- 11.02.2017 Бристоль Роверс 1:1 Брэдфорд Сити ПЛ
- 04.02.2017 Рочдейл 0:0 Бристоль Роверс ПЛ
- 28.01.2017 Бристоль Роверс 1:0 Суиндон Таун ПЛ
- 21.01.2017 Уолсолл 3:1 Бристоль Роверс ПЛ
- 14.01.2017 Флитвуд Таун 3:1 Бристоль Роверс ПЛ
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бристоль Роверс, который состоится 18.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Бристоль Роверс, который состоится 18.07.2017.
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Прогнозы на матч Халл Сити - Бристоль Роверс
Халл Сити
37.5% (3)
Ничья:
0% (0)
Бристоль Роверс
62.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Халл Сити:
25% (2)
0:2 Бристоль Роверс:
25% (2)
0:1 Бристоль Роверс:
25% (2)
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