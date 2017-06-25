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Стадион:
Алашкерт
 
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ФК Санта-Колома
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До начала матча осталось 1 день 12 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алашкерт - ФК Санта-Колома, который состоится 27.06.2017.
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:
Прогнозы на матч Алашкерт - ФК Санта-Колома
Алашкерт
89.1% (57)
Ничья:
6.3% (4)
ФК Санта-Колома
4.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Алашкерт:
50% (32)
Алашкерт:
21.9% (14)
Алашкерт:
10.9% (7)
Алашкерт:
4.7% (3)
Ничья:
4.7% (3)
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