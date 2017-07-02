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Слован Братислава
 
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Пюник
announcement
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До начала матча осталось 1 час 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Слован Братислава - Пюник, который состоится 06.07.2017.
Анонс
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Серебряный призер чемпионата Словакии в первом матче был безжалостен к своему оппоненту. "Пюник" разгромлен в Ереване со счетом 4-1, при том, что армянские футболисты счет открыли, с пенальти отличился Петрос Аветисян. Интрига выглядит очень призрачной, однако расслабляться "Словану" не стоит. Слишком рано уверовав в легкую победу, можно пропустить пару "шальных" голов и моментально возродиться нерв в двухраундовом противостоянии.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Слован" Братислава - "Пюник". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
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Прогнозы на матч Слован Братислава - Пюник
Слован Братислава
92.3% (168)
Ничья:
3.3% (6)
Пюник
4.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Слован Братислава:
35.7% (65)
Слован Братислава:
18.7% (34)
Слован Братислава:
14.8% (27)
Слован Братислава:
9.9% (18)
Слован Братислава:
8.8% (16)
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