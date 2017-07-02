- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Pasienky
Позже
Предыдущие игры
Слован Братислава (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 19.05.2017 Тренчин 3:2 Слован Братислава С
- 12.05.2017 Слован Братислава 3:1 Татран Прешов С
- 01.05.2017 Скалица 0:3 Слован Братислава К
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава С
- 23.04.2017 Слован Братислава 0:1 Жилина С
- 16.04.2017 Ружомберок 2:1 Слован Братислава С
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин К
- 08.04.2017 ДАК 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава К
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 18.03.2017 Слован Братислава 1:1 Злате Моравце С
- 11.03.2017 Сеница 0:1 Слован Братислава С
- 08.03.2017 Слован Братислава 3:1 Тренчин К
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 25.02.2017 Слован Братислава 4:3 Тренчин С
- 19.02.2017 Татран Прешов 0:2 Слован Братислава С
- 10.12.2016 Спартак Миява 1:1 Слован Братислава С
- 04.12.2016 Слован Братислава 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2016 Жилина 2:1 Слован Братислава С
Пюник (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.05.2017 Бананц 0:2 Пюник ПЛ
- 27.05.2017 Пюник 2:1 Арарат ПЛ
- 24.05.2017 Ширак 3:0 Пюник К
- 24.05.2017 Пюник 0:3 Ширак КА
- 20.05.2017 Гандзасар 1:1 Пюник ПЛ
- 13.05.2017 Алашкерт 3:3 Пюник ПЛ
- 06.05.2017 Пюник 0:2 Ширак ПЛ
- 30.04.2017 Пюник 0:0 Бананц ПЛ
- 25.04.2017 Бананц 0:1 Пюник К
- 21.04.2017 Арарат 1:0 Пюник ПЛ
- 16.04.2017 Пюник 1:2 Гандзасар ПЛ
- 11.04.2017 Пюник 2:1 Бананц К
- 07.04.2017 Пюник 0:3 Алашкерт ПЛ
- 01.04.2017 Ширак 0:2 Пюник ПЛ
- 19.03.2017 Бананц 0:3 Пюник ПЛ
- 10.03.2017 Пюник 3:0 Арарат ПЛ
- 05.03.2017 Гандзасар 2:0 Пюник ПЛ
- 04.12.2016 Алашкерт 0:0 Пюник ПЛ
- 26.11.2016 Пюник 0:2 Ширак ПЛ
- 22.11.2016 Пюник 1:1 Бананц ПЛ
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
-
До начала матча осталось 1 час 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Слован Братислава - Пюник, который состоится 06.07.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Слован Братислава - Пюник, который состоится 06.07.2017.
-
Серебряный призер чемпионата Словакии в первом матче был безжалостен к своему оппоненту. "Пюник" разгромлен в Ереване со счетом 4-1, при том, что армянские футболисты счет открыли, с пенальти отличился Петрос Аветисян. Интрига выглядит очень призрачной, однако расслабляться "Словану" не стоит. Слишком рано уверовав в легкую победу, можно пропустить пару "шальных" голов и моментально возродиться нерв в двухраундовом противостоянии.
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Слован" Братислава - "Пюник". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Будем рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Слован Братислава - Пюник
Слован Братислава
92.3% (168)
Ничья:
3.3% (6)
Пюник
4.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Слован Братислава:
35.7% (65)
3:0 Слован Братислава:
18.7% (34)
2:1 Слован Братислава:
14.8% (27)
1:0 Слован Братислава:
9.9% (18)
3:1 Слован Братислава:
8.8% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Таджикистан
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация